Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море

България трябва да поиска обяснение от Русия за инцидентите с двата кораба в изключителната икономическа зона на страната в Черно море. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски в предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS, коментирайки декларацията на президента Илияна Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

Нейнски определи като странна оценката „неприемлив“ за инцидент, при който два кораба са били поразени, а единият е потънал с целия си екипаж. Според нея на заседанието е трябвало да бъде изработена обща позиция, основана на анализ на заплахите за националната сигурност.

„Аз във всички случаи щях да извикам във външното министерство руската посланичка и да поискам обяснение за това, което се случва в Черно море“, заяви тя.

Бившият външен министър обърна внимание на позицията на руската страна, според която търговските кораби не са били легитимна цел на руски атаки. По думите ѝ това не представлява отричане на евентуална руска отговорност за използваните дронове. Нейнски припомни и изявлението на украинския президент, че Украйна не е провеждала военни операции в района и че дронът не е украински.

Според нея безопасността на корабоплаването в Черно море е въпрос от национален интерес за всичките шест черноморски държави. Нейнски посочи, че пет от тях са заявили подкрепа за гарантиране на сигурността на корабоплаването и за прекратяване на военните действия в региона.

В коментара си за перспективите за мир в Украйна тя цитира изявление на руския представител Юрий Ушаков, според което Москва не би започнала мирни преговори, преди Украйна да капитулира. По думите на Нейнски това поставя въпроси пред президента Йотова и премиера Радев относно съдържанието на подкрепяната от тях идея за „коалиция за мир“.

„За какъв точно мир са те? За руския мир, който предвижда капитулацията на Украйна и промяна на архитектурата на сигурност на Европа, или за друг – демократичен мир“, попита тя и призова двамата да изразят публично позициите си.

Нейнски коментира и информацията за посещението на Кирило Буданов в България. Според нея е важно да се изясни дали президентът е била информирана от службите за визитата, дали се е състояла среща с Буданов и кой е организирал и координирал посещението.

Тя определи като притеснителна липсата на публична информация за обсъжданите теми и евентуалните ангажименти, поети по време на визитата. Според Нейнски България трябва да води активна, а не реактивна външна политика.