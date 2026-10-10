Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море

Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море
БТА

„Аз във всички случаи щях да извикам във външното министерство руската посланичка и да поискам обяснение за това, което се случва в Черно море“, заяви тя

България трябва да поиска обяснение от Русия за инцидентите с двата кораба в изключителната икономическа зона на страната в Черно море. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски в предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS, коментирайки декларацията на президента Илияна Йотова след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

Нейнски определи като странна оценката „неприемлив“ за инцидент, при който два кораба са били поразени, а единият е потънал с целия си екипаж. Според нея на заседанието е трябвало да бъде изработена обща позиция, основана на анализ на заплахите за националната сигурност.

„Аз във всички случаи щях да извикам във външното министерство руската посланичка и да поискам обяснение за това, което се случва в Черно море“, заяви тя.

Бившият външен министър обърна внимание на позицията на руската страна, според която търговските кораби не са били легитимна цел на руски атаки. По думите ѝ това не представлява отричане на евентуална руска отговорност за използваните дронове. Нейнски припомни и изявлението на украинския президент, че Украйна не е провеждала военни операции в района и че дронът не е украински.

Според нея безопасността на корабоплаването в Черно море е въпрос от национален интерес за всичките шест черноморски държави. Нейнски посочи, че пет от тях са заявили подкрепа за гарантиране на сигурността на корабоплаването и за прекратяване на военните действия в региона.

В коментара си за перспективите за мир в Украйна тя цитира изявление на руския представител Юрий Ушаков, според което Москва не би започнала мирни преговори, преди Украйна да капитулира. По думите на Нейнски това поставя въпроси пред президента Йотова и премиера Радев относно съдържанието на подкрепяната от тях идея за „коалиция за мир“.

„За какъв точно мир са те? За руския мир, който предвижда капитулацията на Украйна и промяна на архитектурата на сигурност на Европа, или за друг – демократичен мир“, попита тя и призова двамата да изразят публично позициите си.

Нейнски коментира и информацията за посещението на Кирило Буданов в България. Според нея е важно да се изясни дали президентът е била информирана от службите за визитата, дали се е състояла среща с Буданов и кой е организирал и координирал посещението.

Тя определи като притеснителна липсата на публична информация за обсъжданите теми и евентуалните ангажименти, поети по време на визитата. Според Нейнски България трябва да води активна, а не реактивна външна политика.

 
 
 

Още по темата

Военен експерт: България няма достатъчно системи за защита от дронове в Черно море

Военен експерт: България няма достатъчно системи за защита от дронове в Черно море

Надежда Нейнски: Имаме право да задействаме чл. 4 от Договора с НАТО

Надежда Нейнски: Имаме право да задействаме чл. 4 от Договора с НАТО

Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Атанасов: Понижаването на звеното за Русия в ДАНС е знак за „навеждане“ на правителството към Москва

Атанасов: Понижаването на звеното за Русия в ДАНС е знак за „навеждане“ на правителството към Москва

Петър Колев: Северна Македония ще научи европейската лекция по трудния начин

Петър Колев: Северна Македония ще научи европейската лекция по трудния начин

Христо Гаджев: България трябваше още тази седмица да задейства консултации в НАТО

Христо Гаджев: България трябваше още тази седмица да задейства консултации в НАТО

Цветлин Йовчев: Черно море вече е Ормузкият проток, икономическата заплаха за България е сериозна

Цветлин Йовчев: Черно море вече е Ормузкият проток, икономическата заплаха за България е сериозна

Водещи

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 9 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 29 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 31 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 40 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 48 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 54 минути
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 1 час
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа
„Желeзничарското" дерби остана без победител

„Желeзничарското" дерби остана без победител

  • Преди 2 часа
Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

  • Преди 3 часа