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Надежда Нейнски: Имаме право да задействаме чл. 4 от Договора с НАТО

Надежда Нейнски: Имаме право да задействаме чл. 4 от Договора с НАТО
Снимка: БТА

Тази война е заплаха за националната ни сигурност, каза бившият външен министър

"Чл. 4 от НАТО не води автоматично до чл. 5. Смятам, че има всички основания да се поиска чл. 4, да се изложат опасенията на България за сигурността в Черно море. Това вече не е чужда война далеч от нас. Тя вече е в изключителната икономическа зона на България. Тя е заплаха за националната ни сигурност". Това заяви пред бТВ бившият външен министър Надежда Нейнски.

Сигурността в Черно море е и икономически въпрос. Ако корабоплаването е застрашено, това се отразява върху джоба на българина. Това, че се свиква КСНС – въпросът е защо чак сега. Докато чакаме да чуем от властите кой е отговорен за атаките, най-важното е да се знае какви мерки се взимат за сигурността. Очакваме не просто да кажат чий е дронът, очакваме да чуем какво ще предприемат, за да не се повтори това, подчерта тя.

Спомням си, че скоро заради паднал дрон бе извикана украинската посланичка. За мен не е изненада, но все пак очаквам да има първи път, в който да бъде извикана и руската посланичка и да бъде поставен въпросът за случващото се в Черно море“, надява се тя.

По думите ѝ това не са случайни дронове, а умишлена провокация, целенасочена атака: „Русия цели да инициира дебати в отделните държави по отношение тяхната сигурност. Страхът винаги води до грешни решения.“

За решението на президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, Нейнски допълни: „КСНС е създаден, за да се направят консултации между политическото и военното ръководство при конкретна заплаха. Трябва обаче да се свика Народното събрание, да има дебат и да се изработи обща национална позиция по националната сигурност, по заплахите и по мерките.

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