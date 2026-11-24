ЦСКА осигури ограничен брой допълнителни билети за домакинството на Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите. От клуба съобщиха, че местата са освободени след мерки срещу опити за злоупотреба и заобикаляне на правилата за продажба.

Билетите ще бъдат достъпни през клубната платформа в сряда, 25 ноември, след 10:30 ч. Право да ги закупят имат притежателите на фен карти на ЦСКА, а продажбата ще продължи до изчерпване на количествата.

По същото време клубът ще активира отново функцията “Препрати” в потребителските профили. Тя позволява на притежателите на вече закупени билети да ги прехвърлят на друг човек.

Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, и ще бъде първият европейски мач на стадион “Българска армия” след обновяването му.