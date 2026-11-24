ЦСКА пуска допълнителни билети за мача с Трабзонспор
Продажбата за притежателите на фен карти започва на 25 ноември след 10:30 ч. Тогава ще бъде възстановено и прехвърлянето на вече закупени билети
ЦСКА осигури ограничен брой допълнителни билети за домакинството на Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите. От клуба съобщиха, че местата са освободени след мерки срещу опити за злоупотреба и заобикаляне на правилата за продажба.
Билетите ще бъдат достъпни през клубната платформа в сряда, 25 ноември, след 10:30 ч. Право да ги закупят имат притежателите на фен карти на ЦСКА, а продажбата ще продължи до изчерпване на количествата.
По същото време клубът ще активира отново функцията “Препрати” в потребителските профили. Тя позволява на притежателите на вече закупени билети да ги прехвърлят на друг човек.
Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, и ще бъде първият европейски мач на стадион “Българска армия” след обновяването му.