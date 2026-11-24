Полският електротехник Михал Вонс оспорва анулирането на търговска марка, чието име съвпада с фамилията на нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, съобщава The Sun. Норвежецът разбрал за регистрацията през 2023 г., когато опитал да регистрира собствена марка в Европейския съюз.

Марката на Вонс е обхващала 16 категории продукти, сред които спортно облекло, енергийни напитки, играчки и дамско бельо. Полякът твърди, че името е съкращение от английския израз “High Advanced Activity Land”.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) намерила обяснението за неубедително. Според службата Вонс се е опитал да се възползва от известността на футболиста, поради което регистрацията е била анулирана.

Апелативният състав на EUIPO потвърди решението през май 2026 г. През юли Вонс го оспори пред съда на ЕС с искане да бъде отменено. Все още няма насрочено заседание.

26-годишният Холанд играе за Манчестър Сити от 2022 г. През този сезон той има 14 гола в 15 мача във всички турнири.