Яник Синер претърпя успешна операция на дясното коляно в Турку. Интервенцията бе извършена от финландския хирург Ласе Лемпайнен. Лекарят на тенисиста Херберт Шьонхубер, който го придружи във Финландия, потвърди пред Rai Südtirol, че операцията е преминала успешно.

Синер не е играл официален мач от 12 юли, когато победи Александър Зверев във финала на Уимбълдън. Дискомфортът в коляното се е появил в края на юли, след като италианецът е подновил тренировките си в Монте Карло.

При очаквано възстановяване от около три месеца Синер няма да бъде готов за Australian Open. Първият турнир от Големия шлем за годината започва на 11 януари.