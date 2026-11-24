Покойният папа Франциск признава в личния си дневник, че е виждал дявола три пъти и че веднъж се е озовал пред „дверите на ада“, предадоха световните агенции. Откъси от записките му излязоха на бял свят днес в книгата „Духовният дневник на папа Франциск“, съставена от близкия му сътрудник – аржентинския кардинал Виктор Мануел Фернандес.

Ръкописът, воден от 1992 г. до 2024 г. (86 страници преди избирането на Хорхе Берголио за папа през 2013 г. и 55 след това), разкрива дълбоките тревоги, съмнения, самокритика и вяра на понтифика, отбелязва Франс прес. Самият Франциск помолил кардинал Фернандес – префект на Дикастерията за доктрината на вярата – да направи размислите му публични след смъртта му. След кончината на Франциск през април 2025 г. настоящият папа Лъв Четиринадесети проявил силен интерес към записките и одобрил публикуването им, за да не останат забравени в архивите.

В записка от 24 януари 2021 г. Франциск споделя за преживявания, които описва като реални и ужасяващи срещи със злото. „Открих, че демонът се навърта безсрамно наоколо, кръжи хитро и коварно“, пише той. Първите два случая са от периода му в Буенос Айрес: веднъж видял дявола през прозореца на автомобил („Не мога да забравя заплашителните му и същевременно съблазнителни очи“), а вторият път – в кармелитски параклис, където го погледнал с „пламтящи очи“.

Третата среща се случила в Рим след тежката криза около визитата му в Чили през 2018 г. „Видях го и чух гласа му – тържествуващ, сякаш притежаваше всичко. (...) Не мога да забравя мощния му тембър“, описва папата и допълва, че Господ му е помогнал да се освободи от този спомен.

На 7 юни 2018 г. – месеци след чилийския скандал, при който Франциск първоначално дискредитира жертви на сексуален насилник, преди разследване да докаже, че е бил подведен от местната църковна йерархия – той записва, че предната нощ е „видял дверите на ада“. Описва го като „езическото изкушение в цялата му сила“, от което се защитил, грабвайки броеница. По-късно, размишлявайки върху последиците от кризата в Чили, той пише: „Какъв срам и какво зло донесе това на Църквата!“.

Страниците разкриват човек, изключително строг към себе си. Франциск се упреква за прояви на завист, гордост и пренебрежение – включително за случай, в който подминал пиян мъж на улицата, защото искал да се разходи спокойно. В късните си години той съжалява, че някога е бил „онзи надменен, самодостатъчен, циничен Хорхе, който лъже сам себе си“.

Още от 60-годишна възраст в дневника му прозира страхът от напредването на годините и наближаващия край. През 1996 г. той пише: „Искам да върша добро през малкото време, което ми остава, и се надявам да бъда добър. Колко време съм пропилял напразно, колко зло съм сторил!“, а през 2001 г. отбелязва, че навършването на 65 години го кара да отброява времето назад.

Според Асошиейтед прес книгата осветлява и дълбоката духовна криза на Франциск през 2021–2022 г., свързана с изкушението да упражнява властта си по авторитарен начин. Началото ѝ съвпада с 24 януари 2021 г., когато Ватиканът официално обявява, че папата отменя изяви заради ишиас. Кардинал Фернандес обаче разкрива, че Франциск всъщност е страдал от непоносими чревни болки, довели до 10-дневен престой в болница през юли 2021 г. и операция за отстраняване на 33 сантиметра от дебелото черво.

Кризата се разгръща в разгара на пандемията от ковид и мащабния финансов скандал във Ватикана, избухнал след уволнението на кардинал Анджело Бечу през септември 2020 г. за присвояване на средства. Последвалото безпрецедентно съдебно дело срещу корупцията в Държавния секретариат завърши с няколко осъдителни присъди, включително за Бечу, макар основната теза за мащабна конспирация да не издържа изцяло. В издадената днес книга липсва пряко споменаване на самото съдебно производство.

Последните думи в дневника на аржентинския папа са написани на 18 август 2024 г. – осем месеца преди смъртта му.