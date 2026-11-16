Папа Лъв Четиринадесети бе ударен в окото от хвърлена от множеството броеница по време на прощалната си литургия в Перу, предаде Ройтерс. Инцидентът стана в района на военновъздушната база „Лас Палмас“ край Лима, докато Светият отец се придвижваше с папамобила и не успя да улови предмета, подхвърлен от един от събралите се вярващи.

Веднага след удара Лъв Четиринадесети започва да разтрива окото си с ръка, но без да прекъсва поздравите към богомолците и без видими признаци за сериозно нараняване.

Случката привлече вниманието именно защото папата, чиято 12-дневна обиколка в Латинска Америка приключва утре, многократно е демонстрирал завидна сръчност при улавянето на подаръци във въздуха. По този начин той е събирал малки кукли и знамена, а при по-ранна среща на площад „Свети Петър“ в Рим дори спря кортежа си, за да вземе пица, подадена му от жители на Чикаго.

В рамките на самата проповед папа Лъв Четиринадесети изрази благодарността си към перуанците за топлото гостоприемство през 6-дневната му визита в южноамериканската държава, която самият той определи като своя родина.