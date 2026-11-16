Руска гражданка е задържана по подозрение за съпричастност към взривяването на автомобил в Москва, организирано според разследващите по поръчение на украинските тайни служби. За ареста съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от агенция Ройтерс.

По данни на ведомството задържаната жена, чиято самоличност не се разкрива, е заложила взривното устройство под колата на Сергей Заворотни – бивш говорител на някогашния украински министър-председател Микола Азаров. Заворотни напуска Украйна по време на антиправителствените протести през 2014 г. и оттогава пребивава на територията на Русия.

Самият атентат бе извършен миналия петък. При експлозията Заворотни оцеля, но бе настанен в болница в тежко състояние.