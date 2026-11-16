ЕС готви допълнителни санкции срещу Русия и Иран

Европейският съюз ще представи нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна през следващите дни. Това обяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция в Брюксел след края на заседанието на Съвета по външни работи, цитирано по БТА.

В отговор на журналистически въпрос дали пакетът ще предвижда забрана за влизане в ЕС на руснаци, участвали във военните действия, Калас посочи, че все още няма окончателно решение и то е в ръцете на държавите членки. Макар някои страни да имат въпроси относно практическото прилагане на мярката, според нея събирането на информация не би било проблем, тъй като Москва съхранява цифровизирани данни за всички участници във войната.

Първият дипломат на ЕС подчерта, че спирането на огъня остава водещ приоритет, преди да се пристъпи към мирно споразумение. По думите ѝ Русия не показва признаци за желание за мир, а напротив – засилва ударите срещу цивилното население в Украйна. Калас беше категорична, че окупираните украински територии не могат да бъдат признати за руски, и отхвърли идеята за изграждане на нова архитектура за сигурност, настоявайки за възстановяване на досегашната.

В рамките на брифинга Калас засегна и ситуацията в Близкия изток, като заяви, че ЕС търси чувствителна промяна в отношенията със Сирия и продължава работата по споразумението за асоцииране, тъй като стабилността в страната е от европейски интерес. Тя потвърди също готовността на Брюксел да си сътрудничи със следващото правителство на Израел и предупреди, че заради нарастващите заплахи от Иран общността подготвя допълнителни санкции срещу Техеран.