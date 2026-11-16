Спряха автомобилното движение по Кримския мост след украинска атака
Ведомството не разкрива детайли за мащаба на пораженията, но уточнява, че железопътният трафик по моста се осъществява нормално
Автомобилното движение по Кримския мост е временно преустановено след украинска атака, съобщи агенция ДПА, като се позова на руските власти. Съоръжението свързва територията на Русия с анексирания от Москва полуостров в Черно море.
От руското Министерство на транспорта информираха, че на място се извършват ремонтни дейности и специалисти оценяват дали ще бъде безопасно преминаването на превозни средства и в двете посоки. Ведомството не разкрива детайли за мащаба на пораженията, но уточнява, че железопътният трафик по моста се осъществява нормално и по предварителни данни няма пострадали хора.
Назначеният от Москва губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи в платформата Телеграм, че се очаква ограниченията да останат в сила до няколко часа. По думите му аварийните екипи работят по отстраняване на щетите, а в град Керч е сформиран оперативен щаб. Междувременно губернаторът на съседния Краснодарски край Вениамин Кондратиев обяви, че на подходите към съоръжението се разкриват два пункта за отопление, осигуряващи топъл чай и санитарни условия за изчакващите пътници.
Поради постоянната заплаха от удари трафикът по Кримския мост редовно бива спиран. Съоръжението беше завършено от Русия през 2018 г. – четири години след анексирането на полуострова. От началото на пълномащабната война през 2022 г. мостът е бил обект на няколко украински атаки, припомня Ройтерс. Най-сериозният инцидент беше през октомври 2022 г., когато взрив на натоварен с експлозиви камион отне живота на четирима души и сериозно ограничи капацитета на съоръжението за месеци напред.