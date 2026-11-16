Спряха автомобилното движение по Кримския мост след украинска атака

Автомобилното движение по Кримския мост е временно преустановено след украинска атака, съобщи агенция ДПА, като се позова на руските власти. Съоръжението свързва територията на Русия с анексирания от Москва полуостров в Черно море.

От руското Министерство на транспорта информираха, че на място се извършват ремонтни дейности и специалисти оценяват дали ще бъде безопасно преминаването на превозни средства и в двете посоки. Ведомството не разкрива детайли за мащаба на пораженията, но уточнява, че железопътният трафик по моста се осъществява нормално и по предварителни данни няма пострадали хора.

Назначеният от Москва губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи в платформата Телеграм, че се очаква ограниченията да останат в сила до няколко часа. По думите му аварийните екипи работят по отстраняване на щетите, а в град Керч е сформиран оперативен щаб. Междувременно губернаторът на съседния Краснодарски край Вениамин Кондратиев обяви, че на подходите към съоръжението се разкриват два пункта за отопление, осигуряващи топъл чай и санитарни условия за изчакващите пътници.

Поради постоянната заплаха от удари трафикът по Кримския мост редовно бива спиран. Съоръжението беше завършено от Русия през 2018 г. – четири години след анексирането на полуострова. От началото на пълномащабната война през 2022 г. мостът е бил обект на няколко украински атаки, припомня Ройтерс. Най-сериозният инцидент беше през октомври 2022 г., когато взрив на натоварен с експлозиви камион отне живота на четирима души и сериозно ограничи капацитета на съоръжението за месеци напред.