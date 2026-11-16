Тръмп: Путин до известна степен отстъпва за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че руският държавен глава Владимир Путин смекчава позицията си по отношение на Украйна и демонстрира готовност за компромиси.

„Путин до известна степен отстъпва за Украйна. Можеше да подходи значително по-твърдо, но честно казано, в момента прави отстъпки“, коментира лидерът на САЩ.

"Ще говорим за моята любима тема, Украйна. Украйна губи Украйна", добави президентът на САЩ пред медиите. "Русия губи 25 000 войници на месец. Така че ще говорим за това".

Думите му идват броени дни след тристранните преговори между представители на Москва, Киев и Вашингтон, които се състояха на 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства – Абу Даби. Основен акцент в дипломатическите разговори, проведени с американско посредничество, са били условията за прекратяване на военните действия, териториалните спорове и бъдещите гаранции за сигурността на Украйна, съобщава агенция АПА.

Макар двудневният форум в Абу Даби да не доведе до цялостно споразумение за прекратяване на огъня, страните договориха размяна на военнопленници, а специалните пратеници на Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф – проведоха последващи срещи с Владимир Путин в Москва и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин.

По думите на Къшнър след тези разговори усилията на Вашингтон вече са насочени към улесняване на директния контакт между Европа и Русия за постигане на окончателен мир.

В същото време Тръмп добави, че може да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на посещението си в Източна Азия тази седмица, докато е в Китай.