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Икономика

САЩ и Китай обсъдиха намаляване на митата за 30 млрд. долара преди срещата Тръмп-Си Дзинпин

САЩ и Китай обсъдиха намаляване на митата за 30 млрд. долара преди срещата Тръмп-Си Дзинпин
Снимка: AP/БТА

Консултациите се проведоха дни преди планираните разговори между двамата лидери в Шънджън, където се очаква и тристранна среща с Владимир Путин

САЩ и Китай проведоха консултации по търговски въпроси броени дни преди планираната среща между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин, предаде ДПА.

Първото заседание на съвместния търговски съвет между двете държави се състоя в петък чрез видеоконферентна връзка, съобщи китайското министерство на търговията.

В рамките на разговора са обсъдени възможности за намаляване на мита върху стоки на стойност 30 млрд. долара, търговията със селскостопански продукти и други въпроси. Китайското ведомство определи срещата като "откровена, задълбочена и конструктивна". Засега не са обявени конкретни резултати от консултациите.

Двустранният търговски механизъм беше договорен през май на срещата между Тръмп и Си Дзинпин в Пекин, а впоследствие беше доразвит при последвалите им разговори във Вашингтон през септември.

Според Белия дом двамата президенти ще се срещнат отново в четвъртък в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън. За първи път е планирана и тристранна среща с руския президент Владимир Путин.

Намерението за среща между Тръмп, Си Дзинпин и Путин беше потвърдено вчера и от Белия дом.

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