Зеленски: Русия залага всичко на зимната офанзива в Украйна

Русия концентрира усилията си върху зимната кампания във войната срещу Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той призова САЩ да осигурят нов пакет от военна помощ и санкции, който да принуди руския президент Владимир Путин да прекрати бойните действия, предаде Франс прес.

"Те залагат всичко на тази зима", заяви Зеленски пред журналисти вчера. Коментарите му бяха публикувани по-рано днес.

Украинският президент посочи, че приемането от Конгреса на САЩ на законодателство, предвиждащо санкции и доставки на оръжия, може да окаже необходимия натиск върху Москва.

"Точно този вид мотивация, от която Путин се нуждае", заяви Зеленски, коментирайки потенциалния ефект от американските мерки.

Според украинския президент съчетаването на военна подкрепа за Киев и допълнителен санкционен натиск може да насърчи Кремъл да деескалира конфликта.