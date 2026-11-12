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Володимир Зеленски се срещна с лидерката на демократичната опозиция в Беларус

Володимир Зеленски се срещна с лидерката на демократичната опозиция в Беларус
Инстаграм Святлана Ціхановская

Двамата обсъдиха възможностите за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, бъдещето на Беларус и общата сигурност в региона

В рамките на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин украинският президент Володимир Зеленски разговаря с лидерката на беларуската демократична опозиция Светлана Тихановская.

Двамата обсъдиха възможностите за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, бъдещето на Беларус и общата сигурност в региона.

Тя подчерта, че беларуският народ продължава да подкрепя Украйна и съседните народи в съпротивата им срещу руската агресия.

Светлана Тихановская е беларуска политическа активистка и лидер на демократичната опозиция в страната. Тя е родена на 11 септември 1982 г. в град Микашевичи, Брестка област. Завършва филология в Мозирския държавен педагогически университет със специалност английски език. Преди да влезе в политиката, работи като преводач и преподавател, като дълго време се занимава основно със семейството си.

Политическата ѝ кариера започва през 2020 г., когато решава да се кандидатира за президент на Беларус на мястото на съпруга си Сергей Тихановски, който е арестуван, след като обявява намерението си да участва във вота срещу Александър Лукашенко.

Тихановская се превръща в основно лице на обединената опозиция и участва в президентските избори на 9 август 2020 г. Официално обявените резултати дават победата на Лукашенко, но опозицията оспорва вота и заявява, че изборите са манипулирани. Последвалите масови протести са потушени от властите, а Тихановская напуска Беларус и се установява в Литва след отправени заплахи.

Оттогава тя продължава политическата си дейност от изгнание, като работи за провеждането на свободни избори, освобождаването на политическите затворници и международната подкрепа за демократичните промени в Беларус.

Тихановская е сред най-разпознаваемите представители на беларуската опозиция на международната сцена. През 2020 г. е удостоена с наградата „Сахаров“ на Европейския парламент заедно с други представители на беларуското демократично движение. През 2021 г. е номинирана за Нобелова награда за мир.

 
 

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