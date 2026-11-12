Съдебни служители в София алармират: Заплатите ни може да паднат с близо 50 евро през 2027 г.

Съдебните служители в Софийския районен съд изразиха недоволство от параметрите на проектобюджета за 2027 г. Според тях основният проблем не е отпадането на средствата за облекло, а липсата на реални мерки за повишаване на възнагражденията на фона на продължаващото поскъпване на живота.

В позиция до медиите от съда посочват, че перспективата за поредно ограничаване на доходите е особено притеснителна предвид нарастващите разходи за издръжка. Те подчертават, че средствата за облекло през последните години на практика компенсират ниското заплащане в съдебната администрация.

„Не приемаме символичното увеличение на възнагражденията да бъде представяно като достатъчна мярка за компенсиране на инфлационните процеси“, заявяват служителите.

Те уточняват, че не оспорват задължението си да плащат данък върху доходите, но смятат, че при изготвянето на бюджетните разчети не е направен достатъчен анализ на реалното заплащане в съдебната администрация. Според тях трябва да се вземат предвид отговорностите, натовареността, квалификацията и спецификата на работата.

Заплатите изостават от инфлацията

В подкрепа на позицията си съдебните служители посочват данни за инфлацията и доходите към октомври 2026 г. По информация на Националния статистически институт годишната инфлация е 6,1%, а месечната – 1,3%. В същото време възнагражденията в съдебната администрация са увеличени с 5% през 2026 г.

За сравнение, средната работна заплата в страната е достигнала 1407 евро, а в София – 1915 евро, което представлява ръст от 12,7% спрямо 2025 г. По данни на независимия синдикат необходимите средства за издръжката на един човек са около 1108 евро месечно.

Нетните възнаграждения може да намалеят

Особено сериозен е проблемът при най-масовите длъжности в съдебната администрация – съдебен деловодител, съдебен секретар и съдебен архивар.

Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата минималната основна заплата за тези позиции е 802 евро, а допълнителното възнаграждение за ранг е 51 евро. Така нетният доход в момента е 717,80 евро.

От 1 януари 2027 г. основната заплата и добавката за ранг ще останат непроменени, но заради по-високото данъчно облагане нетното възнаграждение ще спадне до 667,90 евро, посочват служителите.

При максималните размери на възнагражденията нетната сума също ще бъде по-ниска – от досегашните 878,53 евро до 817,45 евро.

Подобна е ситуацията и при призовкарите. Минималното нетно възнаграждение за тази длъжност ще се понижи от 657,21 евро на 611,53 евро, а максималното – от 734,63 евро на 683,56 евро.

От съда отбелязват, че един съдебен служител трябва да има поне 10 години трудов стаж, за да достигне средната работна заплата за страната. Според тях хората, които работят в съдебната система и обслужват гражданите, трябва да получават адекватно заплащане и подкрепа от държавата.

Междувременно съдебни служители от Софийската районна прокуратура обявиха, че в петък ще излязат на протест пред сградите на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд. Акцията ще премине под надслов „Невидимите в съдебната система“. Организацията ще бъде съобразена с необходимостта административното обслужване на гражданите да продължи.