Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мартин Димитров: Управляващите трябва да изтеглят Бюджет 2027, иначе сами ще изкарат хората на протест

Мартин Димитров: Управляващите трябва да изтеглят Бюджет 2027, иначе сами ще изкарат хората на протест
БТА

Депутатът от "Демократична България" предупреди за рекорден държавен дълг, нови данъци и риск от задълбочаване на икономическите проблеми

Правителството трябва да изтегли проекта за Бюджет 2027 и да го преработи изцяло заради високите дефицити, увеличаването на данъците и нарастващия държавен дълг. Това заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров пред Bulgaria ON AIR.

"Те в такава бюджетна каша се вкараха тези хора, че не виждам как ще се оправят", коментира Димитров.

Според него управляващите създават условия за "перфектна буря", съчетаваща поскъпване на горивата, големи бюджетни дефицити, нови заеми и по-висока данъчна тежест.

Депутатът отправи остри критики към въвеждането на данъка върху свръхпечалбите, от който правителството очаква приходи от 800 млн. евро.

Според него предложеният механизъм може да обезкуражи бизнеса да намалява цените и да доведе до прекомерно облагане на определени компании.

"Не си намалявайте цените, защото ще платите по-висок процент като данък върху печалбата – това е посланието. Вижте каква беля са направили", заяви Димитров.

Той разкритикува и предвидените промени в осигурителните прагове, тол таксите, винетките и данъчното облагане. По негови изчисления увеличената данъчна и осигурителна тежест ще струва на гражданите и бизнеса допълнителни 2 млрд. евро през следващата година.

Мартин Димитров посочи като основен проблем бюджетния дефицит, който според него ще достигне 4,2% през 2027 г.

"Това са огромни дефицити, рекордни за последните 30 години. Те са рецепта за катастрофа", предупреди той.

Депутатът заяви, че за 2027 г. се предвижда поемането на нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро, а според неговите разчети нетното увеличение на задълженията за периода 2027–2029 г. ще достигне около 19 млрд. евро.

"Това са все такива примери за едно харчене като луд с картечница, което е опасно за България", коментира Димитров.

Той настоя и за оставката на финансовия министър Гълъб Донев заради обсъжданите възможности за прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт.

"Това са частни сметки и на частни лица, и техните лични вноски. Те са поименни. Пише вашето име там и това са вашите пари", подчерта депутатът.

Според него всеки гражданин трябва сам да решава дали да прехвърли пенсионните си средства, а подобни промени не бива да се обсъждат без публичен дебат. От Министерството на финансите по-рано заявиха, че няма предложение за такова прехвърляне.

По повод възможните граждански протести Димитров отрече те да се организират от "Демократична България".

"Те с този бюджет си организират сами протестите. Ако приемат или наложат такъв бюджет, те насила ще изкарат хората да протестират", заключи той.

Още по темата

ЕС договори бюджет от 199,7 млрд. евро за 2027 г.

ЕС договори бюджет от 199,7 млрд. евро за 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

Роберт Фицо обвини Фридрих Мерц в „изнудване“ заради бюджета на ЕС и Украйна

Роберт Фицо обвини Фридрих Мерц в „изнудване“ заради бюджета на ЕС и Украйна

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Меглена Кунева за трагедията на "Тракия": Корупцията, некадърността и безотговорността убиват

Меглена Кунева за трагедията на "Тракия": Корупцията, некадърността и безотговорността убиват

Един човек е пострадал при катастрофа на АМ "Хемус" между Шумен и Каспичан

Един човек е пострадал при катастрофа на АМ "Хемус" между Шумен и Каспичан

Цветан Цветанов за трагедията на "Тракия": Системни проблеми, трупани с години, стоят зад тежките катастрофи

Цветан Цветанов за трагедията на "Тракия": Системни проблеми, трупани с години, стоят зад тежките катастрофи

Ген. Румен Миланов: Скоростта по магистралите трябва да бъде намалена до 130 км/ч

Ген. Румен Миланов: Скоростта по магистралите трябва да бъде намалена до 130 км/ч

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Водещи

Меглена Кунева за трагедията на "Тракия": Корупцията, некадърността и безотговорността убиват

Меглена Кунева за трагедията на "Тракия": Корупцията, некадърността и безотговорността убиват

  • Преди 2 часа
Пеп Гуардиола е сред водещите кандидати за селекционер на САЩ, твърди The Athletic

Пеп Гуардиола е сред водещите кандидати за селекционер на САЩ, твърди The Athletic

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕA: Денят, в който възможността трябва да бъде уловена навреме

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕA: Денят, в който възможността трябва да бъде уловена навреме

  • Преди 2 часа
Един човек е пострадал при катастрофа на АМ "Хемус" между Шумен и Каспичан

Един човек е пострадал при катастрофа на АМ "Хемус" между Шумен и Каспичан

  • Преди 2 часа
Младок получи първа повиквателна за националния отбор на Франция

Младок получи първа повиквателна за националния отбор на Франция

  • Преди 2 часа
Цветан Цветанов за трагедията на "Тракия": Системни проблеми, трупани с години, стоят зад тежките катастрофи

Цветан Цветанов за трагедията на "Тракия": Системни проблеми, трупани с години, стоят зад тежките катастрофи

  • Преди 2 часа
Мартин Димитров: Управляващите трябва да изтеглят Бюджет 2027, иначе сами ще изкарат хората на протест

Мартин Димитров: Управляващите трябва да изтеглят Бюджет 2027, иначе сами ще изкарат хората на протест

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 11.11.2026г.

Най-важното от спорта на 11.11.2026г.

  • Преди 2 часа
Ген. Румен Миланов: Скоростта по магистралите трябва да бъде намалена до 130 км/ч

Ген. Румен Миланов: Скоростта по магистралите трябва да бъде намалена до 130 км/ч

  • Преди 2 часа
Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

  • Преди 2 часа
Божинов след загубата от ЦСКА: Загубихме битката, но не сме загубили войната

Божинов след загубата от ЦСКА: Загубихме битката, но не сме загубили войната

  • Преди 3 часа
Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

  • Преди 3 часа
Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

  • Преди 3 часа
Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

  • Преди 3 часа
Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Най-важното от света на 11.11.26-та г.

  • Преди 3 часа