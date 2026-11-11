Мартин Димитров: Управляващите трябва да изтеглят Бюджет 2027, иначе сами ще изкарат хората на протест

Правителството трябва да изтегли проекта за Бюджет 2027 и да го преработи изцяло заради високите дефицити, увеличаването на данъците и нарастващия държавен дълг. Това заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров пред Bulgaria ON AIR.

"Те в такава бюджетна каша се вкараха тези хора, че не виждам как ще се оправят", коментира Димитров.

Според него управляващите създават условия за "перфектна буря", съчетаваща поскъпване на горивата, големи бюджетни дефицити, нови заеми и по-висока данъчна тежест.

Депутатът отправи остри критики към въвеждането на данъка върху свръхпечалбите, от който правителството очаква приходи от 800 млн. евро.

Според него предложеният механизъм може да обезкуражи бизнеса да намалява цените и да доведе до прекомерно облагане на определени компании.

"Не си намалявайте цените, защото ще платите по-висок процент като данък върху печалбата – това е посланието. Вижте каква беля са направили", заяви Димитров.

Той разкритикува и предвидените промени в осигурителните прагове, тол таксите, винетките и данъчното облагане. По негови изчисления увеличената данъчна и осигурителна тежест ще струва на гражданите и бизнеса допълнителни 2 млрд. евро през следващата година.

Мартин Димитров посочи като основен проблем бюджетния дефицит, който според него ще достигне 4,2% през 2027 г.

"Това са огромни дефицити, рекордни за последните 30 години. Те са рецепта за катастрофа", предупреди той.

Депутатът заяви, че за 2027 г. се предвижда поемането на нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро, а според неговите разчети нетното увеличение на задълженията за периода 2027–2029 г. ще достигне около 19 млрд. евро.

"Това са все такива примери за едно харчене като луд с картечница, което е опасно за България", коментира Димитров.

Той настоя и за оставката на финансовия министър Гълъб Донев заради обсъжданите възможности за прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт.

"Това са частни сметки и на частни лица, и техните лични вноски. Те са поименни. Пише вашето име там и това са вашите пари", подчерта депутатът.

Според него всеки гражданин трябва сам да решава дали да прехвърли пенсионните си средства, а подобни промени не бива да се обсъждат без публичен дебат. От Министерството на финансите по-рано заявиха, че няма предложение за такова прехвърляне.

По повод възможните граждански протести Димитров отрече те да се организират от "Демократична България".

"Те с този бюджет си организират сами протестите. Ако приемат или наложат такъв бюджет, те насила ще изкарат хората да протестират", заключи той.