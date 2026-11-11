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Божинов след загубата от ЦСКА: Загубихме битката, но не сме загубили войната

Божинов след загубата от ЦСКА: Загубихме битката, но не сме загубили войната
БТА

Бившият футболист призова привържениците на Левски да подкрепят отбора и Хулио Веласкес. Той коментира още битката за титлата и нуждата от стадион и база.

Валери Божинов гостува в "Спортното шоу на Дарик радио” с водещ Томислав Русев и говори за ситуацията в Левски след загубата от ЦСКА. Бившият футболист призова феновете да останат близо до отбора и треньора.

"Апел към нашите фенове - да сме близо до футболистите, до треньорите и да ги подкрепяме. Има грешка, има и прошка. Загубихме битката, но не сме загубили войната", каза Божинов.

Според него битката за титлата ще се реши през април или май, а отборът, който допусне най-малко грешки, ще има най-добър шанс да завърши на първо място. Той изрази увереност, че Левски може да стане шампион, и посочи предстоящия трансферен прозорец като възможност за клуба да направи позитивни промени.

Божинов подчерта и значението на комуникацията между спортния директор и старши треньора. По думите му директорът трябва да дава обратна връзка на треньора и да бъде близо до отбора, без да се намесва в работата му.

Като важни приоритети за Левски той посочи изграждането на стадион и база, както и създаването на по-добри условия за децата. "Стадионът е фундаментално и жизнено нещо за нашия клуб", заяви Божинов.

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