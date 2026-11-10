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Левски изказа съболезнования на семействата и близките на жертвите на жестоката катастрофа на АМ "Тракия"

Левски изказа съболезнования на семействата и близките на жертвите на жестоката катастрофа на АМ "Тракия"
Facebook/ PFC Levski

"В този изключително тежък миг мислите ни са с всички, които все още се борят за живота си", пишат "сините"

Левски изказа съболезнования на семействата и близките на жертвите в катастрофата на АМ "Тракия". 

"ПФК "Левски" изказва дълбоки съболезнования на семействата и близките на жервите в жестоката катастрофа на АМ "Тракия". Потресени сме от ужасната трагедия, която сполетя цяла България тази сутрин.

В този изключително тежък миг мислите ни са с всички, които все още се борят за живота си. Умоляваме всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Кураж и бързо възстановяване на пострадалите. Молитвите ни са насочени към вас", написаха "сините". 

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