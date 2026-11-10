Демерджиев за трагедията на "Тракия": Причините за инцидентите са много, сред тях гъста мъгла

Това, което от нас се изисква, е направено. Това заяви на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с трагедията на АМ "Тракия".

"Поздравления за колегите, които са изнесли на ръце пострадалите с носилки. Това е направено поради причините, които се виждат, че няма никакъв достъп до центъра на местопроизшествието", каза Демерджиев.

По думите му и благодарение на лечебните заведения, които бързо са реагирали, много бързо е била оказана помощ на пострадалите.

Относно причините за трагедията той посочи, че те са много, но добави, че трябва се изчака огледът на националната следствена служба.

"Това, което е ясно е, че тук е имало видимост от 70-80 м. малко преди произшествието. Рязко се сгъстява мъглата на самото място и от там вече започва тази верижна катастрофа, изключително бързо се стига до натрупването на автомобилите по посока Бургас", каза вътрешният министър.

"Очаквам деветима следователи на автомагистрала „Тракия“, съобщи Иван Демерджиев.

Той добави, че ще бъдат изследвани както маркировката, така и асфалтът.

"Няма връзка между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и пътните полицаи. Няма и информационни табла, които да се поставят на рамките и да предоставят актуална информация. Предвидили сме да изградим тези съоръжения до догодина", каза Демерджиев, като добави, че няма причина да се търси вина в „Пътна полиция“.

"Трябва да се научим като общество как да реагираме при подобна трагедия", посочи той.

"Когато няма обмен на информация и няма сигнал за опасни условия, „Пътна полиция“ няма как да знае за тях. За това работим в момента", посочи министърът.