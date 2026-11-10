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Защитник на Дунав е близо до завръщане в игра

Защитник на Дунав е близо до завръщане в игра
Facebook/ FC Dunav Ruse

Хосе Кабаркас получи травма срещу Левски

Състоянието на защитника на Дунав Хосе Кабаркас се подобрява, а медицинският екип работи ежедневно по възстановяването му, съобщават от клуба.

Защитникът получи контузия в 9-ата минута на последния домакински мач и бе принудително заменен. Той пропусна и последвалото гостуване на "Дунав" в Пловдив.

След седмица Хосе ще премине отново контролен медицински преглед, след който ще бъде преценено дали може да се включи в тренировките с отбора в подготовката за следващия кръг, гласи информацията на Дунав.

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