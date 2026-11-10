Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

"На този етап не се налага транспортиране на пострадалите, настанени в болници в Бургас след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол, до лечебни заведения в София".

Това съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас д-р Георги Паздеров. По-рано днес на летище Бургас кацнаха два военни транспортни самолета „Спартан“ (C-27J) и правителствен самолет.

"Самолетите са изпратени по искане на Министерството на здравеопазването", каза д-р Паздеров. Те са били осигурени в готовност за реакция при необходимост от спешно транспортиране на пострадали, ако възможностите на медицинските екипи в региона се окажат недостатъчни.

"Към момента не се е наложило използването на самолетите „Спартан“ за транспортиране на пострадали", уточни д-р Паздеров.

Двата военни самолета са били пренасочени към авиобаза „Безмер“ край Ямбол, тъй като тя се намира по-близо до района на инцидента, посочи Паздеров. По думите му целта е летателните машини да бъдат в готовност за по-бърза реакция при необходимост от транспортиране на пострадали от лечебни заведения в Ямбол, Сливен и региона.

"Шестима от пострадалите при катастрофата са настанени в болници в Бургас".

"Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Над 10 души са загинали, има и пострадали.