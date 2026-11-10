Новини
Търси
Подкаст
Общество

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“
БТА

По-рано днес на летище Бургас кацнаха два военни транспортни самолета „Спартан“ (C-27J) и правителствен самолет

"На този етап не се налага транспортиране на пострадалите, настанени в болници в Бургас след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района на Ямбол, до лечебни заведения в София".

Това съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас д-р Георги Паздеров.  По-рано днес на летище Бургас кацнаха два военни транспортни самолета „Спартан“ (C-27J) и правителствен самолет. 

"Самолетите са изпратени по искане на Министерството на здравеопазването", каза д-р Паздеров. Те са били осигурени в готовност за реакция при необходимост от спешно транспортиране на пострадали, ако възможностите на медицинските екипи в региона се окажат недостатъчни.

"Към момента не се е наложило използването на самолетите „Спартан“ за транспортиране на пострадали", уточни д-р Паздеров.

Двата военни самолета са били пренасочени към авиобаза „Безмер“ край Ямбол, тъй като тя се намира по-близо до района на инцидента, посочи Паздеров. По думите му целта е летателните машини да бъдат в готовност за по-бърза реакция при необходимост от транспортиране на пострадали от лечебни заведения в Ямбол, Сливен и региона.

"Шестима от пострадалите при катастрофата са настанени в болници в Бургас".

"Към момента общо 46 са транспортираните пациенти след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Две тежки верижни катастрофи станаха по-рано днес при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Над 10 души са загинали, има и пострадали.

Още по темата

Премиерът Радев: 11 загинали и 48 ранени в катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"

Премиерът Радев: 11 загинали и 48 ранени в катастрофата с 50 коли на АМ "Тракия"

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Водещи

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

  • Току-що
Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Сигнал до ТАРАЛЕЖ: Готвят свалянето на Благомир Коцев на извънредно заседание на ОИК - Варна утре?

Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

Мартин Димитров, ДБ: Управляващите подготвят „ценова буря“ и тежка зима за българските семейства

  • Преди 4 минути
Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

  • Преди 16 минути
Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Трагедията на „Тракия“ е можела да бъде предотвратена, липсват системи за предупреждение за опасна мъгла

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Частично бедствено положение в три общини - Стралджа, Тунджа и Ямбол

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 30 минути
Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: Болниците в няколко области са мобилизирани след катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 48 минути
Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

Дъжд и мъгли в страната, облаците се задържат и утре

  • Преди 1 час
Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

Здравният министър: 12 загинали и 46 ранени при катастрофите на АМ „Тракия“

  • Преди 1 час
Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“

Богдан Милчев за ТАРАЛЕЖ: Копринков и Радев трябва да подадат оставки след трагедията на „Тракия“