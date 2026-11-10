Приеха на първо четене в Бюджетна комисия по-високи данъчни облекчения за деца

Бюджетна комисия в парламента разглежда промените в данъчните закони. На първо четене бяха приети по-високи данъчни облекчения за деца. За едно дете размерът им ще достигне 5000 евро, за две деца - 10 000 евро, а за три и повече деца - 15 000 евро, предаде Нова телевизия.

Облекчението за отглеждане на дете с увреждания ще бъде увеличено на 12 000 евро. Несъгласие сред депутатите имаше единствено около предложението за нова възможност за приспадане на разходи за развитието на децата, както и за актуализацията на глобите при неспазване на закона.

Комисия по бюджет и финанси прие и промените по Закона за корпоративното подоходно облагане. Новите налози и акцизи бяха приети миналата седмица от Министерския съвет. Те предвиждат въвеждане на еднократен данък свръхпечалба в размер на 33%. Той ще се начислява само върху полученото над нормалната печалба от банки, фирми за бързи кредити, както и големи дружества в застраховането, търговията с храни и телекомуникациите, чиито приходи са над 5 милиона евро за тази година.

Ваучерите за храна може да достигнат до 200 евро, като със 7 на сто ще се облага сумата над 102 евро. Въвежда се и акциз за мощните коли - над 340 конски сили. Той започва от 500 евро и достига за коли над 670 коня 6000 евро.

През следващите три години ще се актуализират поетапно и данъчните оценки на недвижимите имоти. Ще има данъчно облекчение от 2000 евро на дете, което участва в извънкласни обучения и спорт. Вдига се поетапно и прагът за регистрация по ДДС, което ще облекчи малките фирми.

В началото на обсъждането председателят на бюджетната комисия Константин Проданов призова участниците да се придържат към експертни, а не политически коментари. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи като основни цели увеличаването на данъчните приходи, подобряването на тяхната събираемост и борбата с данъчните измами.

Предложените данъчни промени получиха подкрепа от представители на част от депутатите, но други отправиха и критики към отделни текстове. От ГЕРБ заявиха, че партията ще подкрепи именно реформите за данъчните облекчения за деца от предложения пакет. "Тази мярка беше въведена още преди години от бившия финансов министър Владислав Горанов и представляват типична дясна политика", каза бившият финансов министър Теменужка Петкова.

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев определи законопроекта като един от малкото, които формацията би подкрепила, тъй като продължава политиката за данъчни облекчения за работещите родители. Според него това е смислен подход, защото предоставя средства на хора, които са били изрядни към държавата. Василев предложи да отпадне изискването за представяне на бележки.

От ДПС също оцениха положително промените, свързани с децата и хората с увреждания. "Здравните услуги, образованието и спортът са поставени под общ знаменател и някои текстове се нуждаят от допълнително изясняване. Сред основните проблеми са обаче затрудненията с документацията в по-малките населени места", посочи Ертен Сабри.

Димо Дренчев от "Възраждане" определи предложението като стъпка в правилната посока, която трябва да бъде подкрепена, но изрази съмнение дали ще заработи ефективно още от първия път. Според него държавата не осигурява достатъчно качествени образователни и спортни услуги, а семействата понасят значителни разходи.

Критики отправи и Мартин Димитров от „Демократична България“. Той постави въпроса за начина, по който са актуализирани глобите, като отбеляза, че санкции между 2007 и 2012 г. са коригирани с един и същ коефициент. И добави още: "Няма логика да се прилага еднакъв подход за толкова дълъг период и създава впечатление, че увеличението е свързано с въвеждането на еврото".