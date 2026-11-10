Кметът на Бургас Димитър Николов получава званието „доктор хонорис кауза“

Почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Националната художествена академия (НХА) ще бъде връчено на кмета на Бургас Димитър Николов тази вечер. Церемонията ще се състои в галерия „Академия“ на ул. „Шипка“ 1 в София, съобщиха от висшето училище.

Академичният съвет на НХА е взел решението за присъждане на отличието заради приноса на Николов към създаването и развитието на филиала на Академията в Бургас. Сред мотивите са също подкрепата му за висшето художествено образование и усилията му за превръщането на града в средище на визуалното изкуство и културата.

Филиалът на НХА в Бургас е създаден през 2018 г. с подкрепата на Община Бургас. За нуждите му Академията получава обновената историческа сграда „Магазия 1“, разположена в Зоната за обществен достъп на пристанището. В нея са обособени учебни аудитории, специализирани ателиета и галерия „Ателие“, посочват от НХА.

Сътрудничеството между Академията и Общината включва и редица съвместни проекти. Сред тях са обновяването на Графичната база „Тодор Атанасов“ в Морската градина, ежегодното провеждане на „Детска художествена академия“, както и отпускането на конкурсни стипендии за отличили се студенти и дипломанти на НХА. Преподаватели и студенти участват също в художествени проекти в градската среда и в изложбения живот на Бургас.

Димитър Николов е роден през 1967 г. в Бургас и ръководи общината от 2007 г. През 2023 г. е избран за пети пореден кметски мандат. Преди да заеме поста, в периода 1998-2006 г. е изпълнителен директор на „Победа“ АД.

Николов има висше икономическо образование и специализации във финансовия мениджмънт и стратегическото управление. От НХА отбелязват, че съвместната работа с Община Бургас е разширила възможностите за академично обучение в областта на изкуствата и е дала тласък на културния живот в града.