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Кметът на Бургас Димитър Николов получава званието „доктор хонорис кауза“

Кметът на Бургас Димитър Николов получава званието „доктор хонорис кауза“
БТА

Отличието на Националната художествена академия е за приноса му към създаването и развитието на нейния филиал в Бургас

Почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Националната художествена академия (НХА) ще бъде връчено на кмета на Бургас Димитър Николов тази вечер. Церемонията ще се състои в галерия „Академия“ на ул. „Шипка“ 1 в София, съобщиха от висшето училище.

Академичният съвет на НХА е взел решението за присъждане на отличието заради приноса на Николов към създаването и развитието на филиала на Академията в Бургас. Сред мотивите са също подкрепата му за висшето художествено образование и усилията му за превръщането на града в средище на визуалното изкуство и културата.

Филиалът на НХА в Бургас е създаден през 2018 г. с подкрепата на Община Бургас. За нуждите му Академията получава обновената историческа сграда „Магазия 1“, разположена в Зоната за обществен достъп на пристанището. В нея са обособени учебни аудитории, специализирани ателиета и галерия „Ателие“, посочват от НХА.

Сътрудничеството между Академията и Общината включва и редица съвместни проекти. Сред тях са обновяването на Графичната база „Тодор Атанасов“ в Морската градина, ежегодното провеждане на „Детска художествена академия“, както и отпускането на конкурсни стипендии за отличили се студенти и дипломанти на НХА. Преподаватели и студенти участват също в художествени проекти в градската среда и в изложбения живот на Бургас.

Димитър Николов е роден през 1967 г. в Бургас и ръководи общината от 2007 г. През 2023 г. е избран за пети пореден кметски мандат. Преди да заеме поста, в периода 1998-2006 г. е изпълнителен директор на „Победа“ АД.

Николов има висше икономическо образование и специализации във финансовия мениджмънт и стратегическото управление. От НХА отбелязват, че съвместната работа с Община Бургас е разширила възможностите за академично обучение в областта на изкуствата и е дала тласък на културния живот в града.

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