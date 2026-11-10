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ЕЦТП: Петима загинали и десетки ранени в катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

ЕЦТП: Петима загинали и десетки ранени в катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

В инцидента са участвали леки коли, автобуси и камиони, по-рано съобщихме за над 10 загинали

Петима души са загинали, а десетки са ранените при катастрофата с участие на над 50 коли на АМ "Тракия", заявиха и от Европейския център за транспортни политики. 
Леки автомобили, камиони и автобуси, са участвали във верижния удар тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, в района между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“.
 
По първоначална информация петима души са загинали, а десетки са ранени. Има данни и за затиснати хора в автомобилите, сред които и деца.
 
Основният фактор за тежките инциденти е гъстата мъгла, довела до силно ограничена видимост. Сблъсъците са станали в два участъка на магистралата – около 289-и километър в посока Бургас и около 294-и километър в посока София.
 
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ от Ямбол и Сливен. Съобщава се и за цистерна с пропан-бутан, която се обезопасява от спасителните екипи.
 
Движението в участъка е ограничено и в двете посоки. Водачите трябва да използват обходните маршрути и да спазват указанията на полицията.

ТАРАЛЕЖ припомня - Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" тази сутрин, съобщи за БТА областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР.

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