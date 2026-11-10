Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

В района на Дупница са регистрирани две пътнотранспортни произшествия. Едното е на автомагистрала „Струма“ в посока София, където шофьор е самокатастрофирал.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Засега няма информация за тежко пострадали.

Гъста мъгла в района ограничава видимостта и създава затруднения за шофьорите. Отправен е призив към водачите да бъдат внимателни, да се движат с намалена скорост и да поддържат необходимата дистанция.