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Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта
БТА

Едното произшествие е на АМ „Струма“ в посока София, където шофьор е самокатастрофирал

В района на Дупница са регистрирани две пътнотранспортни произшествия. Едното е на автомагистрала „Струма“ в посока София, където шофьор е самокатастрофирал.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Засега няма информация за тежко пострадали.

Гъста мъгла в района ограничава видимостта и създава затруднения за шофьорите. Отправен е призив към водачите да бъдат внимателни, да се движат с намалена скорост и да поддържат необходимата дистанция.

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