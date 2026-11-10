Диана Русинова: Над 50 души са пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“

Верижна катастрофа с участието на над 50 автомобила е станала на АМ „Тракия“ и в двете посоки. По първоначални данни до тежкия инцидент се е стигнало заради гъста мъгла.

Над 50 души са пострадали, а на място са изпратени екипи, които да обезопасят максимално бързо района. Все още има хора, блокирани в автомобилите, сред които вероятно и деца. В участъка се намира и цистерна с пропан-бутан, която в момента се обезопасява.

„Възможно е да има още ранени, възможно е да има загинали, но екипите още не могат да стигат до всички“, заяви Диана Русинова в ефира на bTV.

По информация на Русинова движението е преустановено по цялата дължина на магистралата.

Тя съобщи също, че за оказване на медицинска помощ по въздух са задействани и хеликоптери, които да транспортират пострадалите.

Малко по-късно в публикация във Фейсбук пътният експерт от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова посочи и непотвърдена информация за над 10 загинали при катастрофата. Тя свърза тежкия инцидент с липсата на пътна маркировка и пътни знаци с променящи се съобщения.