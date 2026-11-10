Новини
Търси
Подкаст
Общество

Диана Русинова: Над 50 души са пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“

Диана Русинова: Над 50 души са пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“
Facebook/КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Възможно е да има още ранени и загинали, но спасителните екипи все още нямат достъп до всички автомобили

Верижна катастрофа с участието на над 50 автомобила е станала на АМ „Тракия“ и в двете посоки. По първоначални данни до тежкия инцидент се е стигнало заради гъста мъгла.

Над 50 души са пострадали, а на място са изпратени екипи, които да обезопасят максимално бързо района. Все още има хора, блокирани в автомобилите, сред които вероятно и деца. В участъка се намира и цистерна с пропан-бутан, която в момента се обезопасява.

„Възможно е да има още ранени, възможно е да има загинали, но екипите още не могат да стигат до всички“, заяви Диана Русинова в ефира на bTV.

По информация на Русинова движението е преустановено по цялата дължина на магистралата.

Тя съобщи също, че за оказване на медицинска помощ по въздух са задействани и хеликоптери, които да транспортират пострадалите.

Малко по-късно в публикация във Фейсбук пътният експерт от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова посочи и непотвърдена информация за над 10 загинали при катастрофата. Тя свърза тежкия инцидент с липсата на пътна маркировка и пътни знаци с променящи се съобщения.

Още по темата

50 коли във верижна катастрофа на АМ "Тракия"

50 коли във верижна катастрофа на АМ "Тракия"

Активираха BG-ALERT заради тежки катастрофи на „Тракия“ – магистралата е затворена в двете посоки край Ямбол

Активираха BG-ALERT заради тежки катастрофи на „Тракия“ – магистралата е затворена в двете посоки край Ямбол

Ямболската болница очаква ранени от верижната катастрофа с 50 коли на АМ "Тракия"

Ямболската болница очаква ранени от верижната катастрофа с 50 коли на АМ "Тракия"

Седем пострадали от верижната катастрофа с 50 коли на "Тракия" са в болницата в Ямбол

Седем пострадали от верижната катастрофа с 50 коли на "Тракия" са в болницата в Ямбол

Очевидец на тежката катастрофа на „Тракия“: Горяха автомобили, има много ударени камиони

Очевидец на тежката катастрофа на „Тракия“: Горяха автомобили, има много ударени камиони

Непотвърдено: Над 10 загинали при катастрофата на АМ „Тракия“, ранените са над 50 души

Непотвърдено: Над 10 загинали при катастрофата на АМ „Тракия“, ранените са над 50 души

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Водещи

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

  • Преди 15 минути
Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

  • Преди 25 минути
Левски се похвали с четирима национали

Левски се похвали с четирима национали

  • Преди 29 минути
Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

  • Преди 29 минути
Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

  • Преди 44 минути
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

  • Преди 44 минути
Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

  • Преди 45 минути
Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

  • Преди 1 час
Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

  • Преди 1 час
Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

  • Преди 1 час
Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка

Областният управител на Ямбол: Има жертви в катастрофата на АМ "Тракия" - ситуацията е тежка