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От 20 градуса до рязко застудяване: Проф. Рачев с прогноза за следващите дни

От 20 градуса до рязко застудяване: Проф. Рачев с прогноза за следващите дни
БТА

Климатологът очаква почти пролетни температури в петък, последвани от рязка промяна на времето през почивните дни

През следващите дни България ще се радва на топло и предимно слънчево време. В петък на места температурите ще се повишат до 20 градуса. Затоплянето обаче няма да се задържи дълго, тъй като още в събота студен атмосферен фронт ще обхване страната, носейки валежи и рязък спад на температурите.

Това съобщи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

Въпреки очакваното повишение на максималните температури в четвъртък, началото на деня ще бъде съпроводено с мъгли в отделни райони. Явлението ще бъде резултат от срещата на по-топлия въздух със студената и все още влажна земна повърхност, при която се създават условия за кондензация и влошена видимост.

Температурният пик се очаква в петък, когато южно въздушно течение ще обхване Балканския полуостров. Подпомогнато от фьоновия вятър, който ще духа по северните планински склонове, то ще предизвика съществено затопляне. В редица райони температурите ще надхвърлят сезонните норми.

„В петък - направо по камизолки“, пошегува се климатологът. Според прогнозата му температурите на Балканите ще изпреварят дори тези в Испания и Португалия. Очакваните стойности са до 24 градуса в Белград, 23 градуса в Атина и около 21 градуса в Истанбул.

До събота преди обед страната ще остане под влиянието на топло и сухо време. Промяната ще настъпи през втората половина на деня, когато от северозапад ще навлезе студен атмосферен фронт, съпроводен с валежи и осезаем спад на температурите. Очаква се стойностите да се понижат с около 10 градуса, като по-хладното време ще се запази и в неделя, и в понеделник.

В столицата понижението на температурите ще бъде по-осезаемо още в неделя, когато студен въздух ще нахлуе от северозапад.

Слънчевото време и температурите около 20 градуса ще създават приятни условия по Черноморието през следващите дни. Вятърът ще остане слаб до събота следобед, когато с придвижването на студения фронт към източната част на страната се очаква и по-същественото му усилване.

Почти пролетното време ще продължи само три дни, след което през почивните дни есента отново ще покаже характерната си страна.

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