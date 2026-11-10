От 20 градуса до рязко застудяване: Проф. Рачев с прогноза за следващите дни
Климатологът очаква почти пролетни температури в петък, последвани от рязка промяна на времето през почивните дни
През следващите дни България ще се радва на топло и предимно слънчево време. В петък на места температурите ще се повишат до 20 градуса. Затоплянето обаче няма да се задържи дълго, тъй като още в събота студен атмосферен фронт ще обхване страната, носейки валежи и рязък спад на температурите.
Това съобщи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.
Въпреки очакваното повишение на максималните температури в четвъртък, началото на деня ще бъде съпроводено с мъгли в отделни райони. Явлението ще бъде резултат от срещата на по-топлия въздух със студената и все още влажна земна повърхност, при която се създават условия за кондензация и влошена видимост.
Температурният пик се очаква в петък, когато южно въздушно течение ще обхване Балканския полуостров. Подпомогнато от фьоновия вятър, който ще духа по северните планински склонове, то ще предизвика съществено затопляне. В редица райони температурите ще надхвърлят сезонните норми.
„В петък - направо по камизолки“, пошегува се климатологът. Според прогнозата му температурите на Балканите ще изпреварят дори тези в Испания и Португалия. Очакваните стойности са до 24 градуса в Белград, 23 градуса в Атина и около 21 градуса в Истанбул.
До събота преди обед страната ще остане под влиянието на топло и сухо време. Промяната ще настъпи през втората половина на деня, когато от северозапад ще навлезе студен атмосферен фронт, съпроводен с валежи и осезаем спад на температурите. Очаква се стойностите да се понижат с около 10 градуса, като по-хладното време ще се запази и в неделя, и в понеделник.
В столицата понижението на температурите ще бъде по-осезаемо още в неделя, когато студен въздух ще нахлуе от северозапад.
Слънчевото време и температурите около 20 градуса ще създават приятни условия по Черноморието през следващите дни. Вятърът ще остане слаб до събота следобед, когато с придвижването на студения фронт към източната част на страната се очаква и по-същественото му усилване.
Почти пролетното време ще продължи само три дни, след което през почивните дни есента отново ще покаже характерната си страна.