Облаците се задържат и утре, на места се очакват валежи

През нощта облачността ще се задържи, като в отделни райони на Югоизточна България се очакват валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а в София - около 1°.

В сутрешните часове утре дъжд все още ще превалява в югоизточните части на страната, но до обяд валежите ще спрат. През втората половина на деня облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб вятър с променлива посока. Дневните температури ще достигнат 6°-9° в Северозападна България и 13°-15° на места в Южна България.

Облачно ще остане времето и в планинските райони. Слаб снеговалеж ще има преди обяд в района на Централен Балкан, но валежите бързо ще спрат. Вятърът ще бъде умерен, от запад-югозапад. На 1200 метра максималните температури ще достигнат около 8°, а на 2000 метра - около 1°.

По българското Черноморие облачността ще бъде по-значителна преди обяд, но в следобедните часове постепенно ще се разкъса и намалее. Вятърът ще остане слаб и с променлива посока. Дневните температури ще достигнат 12°-13°, а морската вода ще бъде с температура 13°-15°. Вълнението ще достигне 1-2 бала.