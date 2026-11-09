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Икономика

Явор Гечев: Този бюджет е по-добър от предишните

Явор Гечев: Този бюджет е по-добър от предишните
БТА

Но мисля си, че бюджетът прави добър баланс между възможните политики. Въпреки, пак да кажа, тежкото наследство и парите, които не намерихме в държавния бюджет, и високите цени, които отчасти се дължат на неправилната преценка за начина, по който влязохме в еврозоната, и скритите фактури, заяви народният представител от "Прогресивна България"

Тези, които излъгаха Европейската комисия по отношение на дефицита на България и Евростат, който в момента коригира на практика техните цифри с милиарди, казват, че някои други лъжат. По този начин народният представител от „Прогресивна България“ Явор Гечев коментира изнесеното от депутатите на Демократична България писмо, за което те твърдят, че представлява такова от вицепремиера Гълъб Донев до Европейската комисия.

„В комуникацията с Европейската комисия, когато се подготвя бюджет, както и вътре при дебатите в Министерството на финансите, разбира се, се търсят всякакви варианти“, продължи Гечев в ефира на бТВ.

По думите му „аз и колегите от парламентарната група много харесваме друг вариант по отношение на пенсиите, при който да може пенсиите да финансират инфраструктурни проекти“. Гостът даде пример с втория стълб на пенсионния фонд, за който става дума в показаното писмо от ДБ. 

Представете си следното нещо: магистрала или тунел под Шипка, който е платен. Вместо да имаме други, чужди инвеститори, какво пречи в крайна сметка тези пари да могат да отиват за това? И след това, когато като частна инвестиция се плаща такса за преминаване през примерно тунела под Шипка, те да отиват за финансиране на пенсиите. Това е изключително читав инструмент, който на практика върши работа от чисто финансова и икономическа гледна точка“, аргументира се Гечев.

Народният представител от ПБ заяви, че стои зад вицепремиера Гълъб Донев, уточнявайки, че „явно за разлика от други, аз не съм му гледал пощата“.

Според Гечев обаче по-важно е какво пише в самия бюджет. „Този бюджет според мен е по-добър, отколкото няколко бюджета назад, и всичките му финансови параметри са по-добри“, заяви гостът.

Той обърна внимание на това, че „има един водораздел в политиката, който се учи в политологията“ - когато някой гласува за бюджета, той участва в управлението.

„Аз очаквам, разбира се, консолидация на опозицията по отношение на това да са против бюджета, защото това е ролята на опозицията. Но аз да попитам няколко неща. За милионите за болница за деца, която всъщност опозицията искаше изрично, ние им казахме, че е предвидена в съвременния бюджет. Ето ги и фактите. За милионите за младите доктори, което също беше одобрявано. По отношение на милионите за завишени социални разходи. По отношение на майчинските, които също опозицията искаше. Плюс това, тенденцията по отношение на намаляване на вземането на външен дълг е видима така“.

Гечев уточни също, че „когато си в свръхдефицит и имаш на практика съгласуване по тази тематика – като Австрия и други държави, половината държави са в свръхдефицит - има мерки, с които трябва да излезе държавата под три процента за пет години“. Според народния представител България ще го направи за по-малко.

„Трябва да се оптимизираме, като бюджетните мерки ще докарат и по-висока събираемост. Надявам се и войните да свършат, защото това е фактор, който ние не можем да управляваме. Но мисля си, че бюджетът прави добър баланс между възможните политики. Въпреки, пак да кажа, тежкото наследство и парите, които не намерихме в държавния бюджет, и високите цени, които отчасти се дължат на неправилната преценка за начина, по който влязохме в еврозоната, и скритите фактури“, допълни той.

 

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