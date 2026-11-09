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България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания
БТА

Любимир Минчев повика 24 баскетболисти

24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на България за евроквалификацията срещу Дания в края на месеца. Срещата от втория етап на предварителните пресявки за Евробаскет 2029 ще бъде на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 ч. в "Арена София".

Сред избраниците на селекционера Любомир Минчев попадат звездите на Олимпиакос Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, както и гардът на Барселона Умоджа Гибсън.

Ето всички повикани от Любомир Минчев: 

1. Коди Милър-Макинтайър - Олимпиакос (Гърция)

2. Умоджа Гибсън - Барселона (Испания)

3. Константин Тошков - Балкан

4. Лъчезар Тошков - Миньор 2015

5. Момчил Кадиев - Берое Стара Загора

6. Теодор Трифонов - Испанска баскетболна академия (Испания)

7. Павлин Иванов - Балкан

8. Александър Стоименов - Балкан

9. Кръстомир Михов - Берое Стара Загора

10. Мартин Русев - ЦСКА

11. Мирослав Васов - Рилски спортист

12. Борислав Младенов - Черно море Navibulgar

13. Александър Матушев - Спартак Плевен

14. Стефан Михайлов - Спартак Плевен

15. Христо Бъчков - Рилски спортист

16. Иван Спиров - Балкан

17. Йордан Минчев - Манреса (Испания)

18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

19. Николай Михайлов - Ботев Академик

20. Емил Стоилов - Палмер (Испания)

21. Константин Костадинов - Остенде (Белгия)

22. Кристиян Занов - Ботев 2012 Враца

23. Цветомир Чернокожев - Черно море Navibulgar

24. Андрей Иванов - Черно море Navibulgar

“Лъвовете” са с баланс от 1-0 в своята група D на предквалификациите за Евробаскет 2029. В същия поток е и Румъния. Двубоят на националите срещу Дания на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 ч.

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