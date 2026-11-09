В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

В Анталия днес официално бе открита 31-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP31), предават турските медии.

За първи път Турция е домакин на най-важната световна среща по въпросите на климата.

Тя се провежда под председателството на турския министър на околната среда, урбанизацията и промените на климата Мурат Курум.

В конференцията участват представители на над 190 страни.

Курум пое ръководството от председателя на COP30 Андре Кореа до Лаго на заседание, с което официално даде старт на едногодишния мандат на Турция.

На събитието присъстваха австралийският министър по въпросите на климатичните промени и енергетиката Крис Боуен, председателят на Междуправителствената експертна група по климатични промени (IPCC) Джим Скеа и изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата Саймън Стийл.

Междувременно научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421), който миналата седмица отплава от Варна на своята пета експедиция към Антарктида, акостира в Анталия.

Днес ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев и изследователят от Института за полярни изследвания на Турската агенция за научни и технологични изследвания (TUBITAK) доц. д-р Йозгюн Октар представиха възможността за по-широко сътрудничество в областта на полярните изследвания между държавите на Балканите, информира БТА.

Събитието е част от програмата, с която България участва в срещата на върха на ООН за климата COP31, която се провежда в Анталия.

За лидерската среща на 11 ноември се очаква да пристигне премиерът Румен Радев, който ще участва в панела „Дунав под климатични рискове – осигуряване на вода, енергия и транспорт при променящ се климат“.

В своята встъпителна реч днес турския министър на околната среда, урбанизацията и промените на климата Мурат Курум призова към съвместна борба за общото бъдеще на света, като подчерта значението на подхода за „нулеви отпадъци“ в борбата с глобалното затопляне и го описа като една от ключовите точки в Програмата за действие на COP31.

В рамките на COP 31 се очакват участници от шест континента, включително лидерите на 95 държави, информира Анадолската агенция.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще бъде домакин на срещата на върха на лидерите в „Синята зона“ на 11 и 12 ноември.

Продоволствената сигурност, селското стопанство, ефективното използване на водата и въздействието на климатичните промени върху здравето са сред основните теми в дневния ред за първия ден.

Официалните делегати могат също така да посещават безплатно музеите и археологическите обекти в Анталия. Инициативата е организирана от министерството на културата и туризма на Турция.

Дълги опашки се образуваха пред входовете към Синята и Зелената зона тази сутрин с началото на проверките за сигурност, като в целия град бяха разположени близо 28 хиляди полицейски служители, жандармеристи и служители на бреговата охрана.





