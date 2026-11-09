МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

Възобновената въздушна връзка между София и Ереван допринася за развитието на двустранното сътрудничество между България и Армения и създава допълнителни възможности за разширяване на контактите в областта на бизнеса, културата, академичния обмен и туризма. Това са заявили заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева и заместник-министърът на външните работи и международната търговия на Република Армения Вахан Костанян, съобщават от Министерството на външните работи (МВнР).

Зам.-министрите са присъствали на официалната церемония по повод възобновяването на директната въздушна линия между двете столици.

След повече от година прекъсване директните полети се възстановяват и ще бъдат два пъти седмично - всеки четвъртък и събота. Пътниците с първия полет пристигнаха на летище „Звартноц“ на 7 ноември.

На събитието са присъствали още председателят на Комитета по туризма на Република Армения Анушик Аветян, посланикът на Република България в Ереван Никола Николов, ръководителят на Делегацията на ЕС в Република Армения посланик Василис Марагос, както и други представители на арменските държавни институции и българската дипломатическа мисия в Ереван.

Българската авиокомпания „Гъливеър“ (GullivAir) започна да изпълнява редовните директни полети между София и Ереван от 7 ноември 2026 г.