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Поискаха свикване на Общо събрание на федерацията по таекуондо

Поискаха свикване на Общо събрание на федерацията по таекуондо

Подписали са се 20 клуба

20 клуба поискаха свикване на извънредно Общо събрание на Българската федерация по таекуондо - олимпийска версия. Документът е внесен днес както в централата на федерацията, така и в деловодството на Министерството на младежта и спорта, съобщава БНР.

Сред подписалите се са представители на едни от най-големите и водещи клубове в страната – Рамус, Таекуондо Фитнес НСА, Ахил, Херея, Сунг ри, Гладиатор, Витоша,  Фаворит, Барин, Ес Тийм, Спартак, Спарта София, Турбо, ТК Джорджев, Виктори, Херея Кюстендил, Питагор, Далаклиев Пърформънс, Леджъндс и Гладиатор София.

Искането идва след смъртта на дългогодишния президент на федерацията Слави Бинев и поставя въпроса за бъдещото управление на централата.

Вносителите настояват за провеждане на извънредно Общо събрание, в чийто дневен ред да бъдат включени представяне на финансов отчет на федерацията към 31 октомври 2026 година, освобождаване на настоящия Управителен съвет и избор на нов президент и ново ръководство.

Сред предложенията е и извършването на подробен преглед на финансовото състояние на централата, включително наличностите по банковите сметки, задълженията и вземанията, получените и усвоени публични средства, както и неизпълнените договорни ангажименти.

Клубовете настояват да бъде определен и срок за подаване на кандидатури за всички изборни длъжности във федерацията – президент, заместник-председатели, членове на Управителния съвет и изпълнителен директор.

В искането е посочен двуседмичен срок, в който Управителният съвет да изпрати писмена покана за свикване на Общото събрание.

При липса на действия от негова страна подписалите се клубове заявяват готовност да сезират Софийския градски съд с искане той да свика събранието.

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