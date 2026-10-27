Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Дългогодишният председател на Българската федерация по таекуондо Валентин Трънски почина на 75-годишна възраст. Той управлява спорта в продължение на 15 години (от 1995 до 2010 г.). По негова идея през 1992 година в Ботевград е създаден клуб „Сунг-Ри", който се утвърждава като школа за шампиони и медалисти.

СГС обсъжда мярката за неотклонение на обвинения за убийството на Слави Бинев

Валентин Трънски е баща на Пламен Трънски - треньор, работил с националния отбор на България и подготвил редица именити състезатели. Сред тях са Владимир Далаклиев - бронзов медалист от световното първенство през 2017 година, европейската шампионка Калина Бояджиева и Денис Димитров, световен вицешампион при кадетите.

През 2017 година Валентин Трънски беше отличен от Българската федерация по таекуондо за цялостния си принос към развитието на спорта.

Тъжната новина идва само няколко дни след убийството на действащия президент на федерацията Слави Бинев. Той беше застрелян в събота, 24 октомври в столичния квартал Бояна. По случая полицията задържа трима заподозрени, а разследването на престъплението продължава.

Бинев оглавяваше Българската федерация по таекуондо от 2017 г. и беше първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз. От 2025 г. заемаше и място в Борда на директорите на Световната федерация.