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Два еднакви джипа пред дома на Слави Бинев в минутите на убийството

Два еднакви джипа пред дома на Слави Бинев в минутите на убийството
БТА

Интересен детайл е, че нито една от двете коли не напуска мястото по същия път

Кадри от охранителните камери в района разкриват, че два идентични високопроходими автомобила са били засечени близо до дома на Слави Бинев в деня на неговото покушение. От прокуратурата обаче изрично поясниха пред бТВ, че на този етап няма събрани доказателства за директна връзка между превозните средства. 

Хронологията на събитията от събота показва, че в 09:50 ч. сив джип „Рейндж Роувър“ завива по посока на къщата на Бинев, като в купето му се намират трима мъже, които по-късно домакинът посреща. Точно в 10:00 ч. по абсолютно същия маршрут преминава втори, напълно еднакъв автомобил. Само 18 минути по-късно, в 10:18 ч., в полицията вече е подаден сигнал за извършеното убийство. 

Интересен детайл е, че нито една от двете коли не напуска мястото по същия път. Според разпитаните свидетели гостите на Бинев са си тръгнали с единия от джиповете, докато във втория изобщо не е отчетено движение. Една от водещите версии, по които разследващите работят, е, че тримата мъже са били придружавани от охрана във втория автомобил. 

Във връзка с тежкото престъпление първоначално бяха арестувани трима души – Еюп Темиз, Юсуф Тюгул и Ибрям Юнуз. Прокуратурата обаче повдигна официално обвинение единствено на Еюп Темиз. Останалите двама бяха разпитани пред съдия и запазват статута си на свидетели, като в показанията си твърдят, че са останали напълно шокирани от действията на Темиз. 

Проверка на бизнес връзките показва, че обвиняемият е съпруг на дама, която е била съдружничка на убития Слави Бинев, като двамата имат общи търговски интереси и в други дружества с турско участие. При опит да бъде открита на семейния адрес в София, съпругата Ния Темиз липсваше, а отговорът на запитването за местонахождението ѝ беше кратък: „Тя не е тук, не е тук“. 

По отношение на профила на сочения за извършител стана ясно, че той заема позицията на резервен член в управата на турската федерация по таекуондо. Утре Софийският градски съд ще заседава по мярката за неотклонение на Еюп Темиз. 

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