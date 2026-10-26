ЦСКА удари Лудогорец и оглави Първа лига

ЦСКА победи Лудогорец с 2:0 в голямото дерби от 12-ия кръг на Първа лига. Анхело Мартино откри резултата през първата част, а Леандро Годой сложи точка на спора малко преди края.

Гостите започнаха по-активно, а още в третата минута Руан Круз получи жълт картон за грубо нарушение срещу Мохамед Брахими. След грешно подаване на Факундо Родригес разградчани стигнаха до два последователни корнера, но не успяха да се възползват.

При второто статично положение Бърнард Текпетей опита технично да прехвърли излезлия напред Фьодор Лапоухов, но топката премина над вратата. ЦСКА отговори с удар с глава след корнер, който Хендрик Бонман улови без затруднения.

Резултатът беше открит в 27-ата минута. Леандро Годой получи топката по левия фланг и центрира към далечната греда, където непокритият Мартино се разписа за 1:0.

След попадението ЦСКА установи по-траен контрол. Руан Круз пропусна възможност за Лудогорец, а в другата половина Сенси и Брахими отправиха опасни удари, с които Бонман се справи.

Игор Йовичевич потърси промяна след почивката и включи Антон Недялков, Петър Станич, Ерик Маркус, Ивайло Чочев и Квадво Дуа. Лудогорец обаче продължи да изпитва трудности при създаването на чисти положения.

Дерой Дуарте преодоля Лапоухов, но остана под прекалено малък ъгъл и не успя да завърши атаката. Малко по-късно Квадво Дуа отправи опасен удар, но вратарят на ЦСКА отново се намеси сигурно.

„Червените“ решиха мача след продължителна атака в заключителните минути. Исак Соле намери Годой в наказателното поле, а нападателят преодоля Бонман и оформи крайното 2:0.

С успеха отборът на Маркус Гиздол събра 30 точки и излезе на първото място в класирането. Левски е втори с 28 точки и мач по-малко, а Лудогорец остава с 26 пункта.

Това беше последното домакинство на ЦСКА на Националния стадион преди завръщането на обновената „Българска армия“. Първият двубой в реконструирания дом на клуба ще бъде срещу Славия на 31 октомври.