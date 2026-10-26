Готвят програма срещу насилието за почти 100 000 гимназисти

Близо 100 000 гимназисти в над 1000 училища трябва да бъдат обхванати от националната програма срещу насилието през учебната 2026–2027 година. Данни от изследвания показват, че 35% от децата и младите хора са преживели унижение или обиди в училище, информира Нова нюз.

След като 14-годишен ученик беше намушкан седем пъти от свой съученик в Карнобат, въпросът е дали новите програми и правила могат да предотвратят насилието, преди да се стигне до тежък инцидент. Темата коментира Пламена Николова от фондация RISE в ефира на „Социална мрежа”.

„Чувството за безсилие е много голямо, тъй като 20 години се говори за най-различни програми, които са опитвали да създадат условия за превенция, да обучават децата и да допринасят по някакъв начин за предотвратяването на тези ужасяващи случаи, с които се сблъскваме. Но истината е, че това е работа на парче”, каза тя. Също така посочи, че превенцията трябва да се случва в ранното детство. По нейните думи когато няма работеща система за закрила, деца, които живеят в проблемни семейства, ситуацията ескалира. Николова беше категорична, че трябва да има подкрепа за семействата.