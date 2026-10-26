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Костадин Ангелов: Време е Радев да отвори третия плик

Костадин Ангелов: Време е Радев да отвори третия плик
Снимка: БТА

Закачката е в стар управленски виц

Време е Радев да отвори третия плик. Това послание отправи депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш здравен министър проф. Костадин Ангелов след първи тур на президентските избори, в които се оказа,че "Прогресивна България" е загубила 900 хил. избиратели в сравнение с парламентарния вот. Посланието си той написа в социалната мрежа "Фейсбук", като се оказа, че става въпрос за виц. 

В министерството се сменят министри. Новият пита бившия: "Колега, я дай някой и друг акъл, как да оправям работата".

Бившият му казва - оставил съм ти в чекмеджето три плика с инструкции - като дойде голям зор - чети и действай.

Новият поема поста. След половин година започват хората да питат, защото нещата не са както е обещавал.

Министърът отваря първият плик и чете: "Кажи им, че за всичко е виновен бившият министър!". Свиква пресконференция казва това и нещата се успокояват.

След още една година пак започват въпросите и протестите... Отваря втория плик: "почвай да казваш, че ще правиш реформи!". Отново пресконференция, обещания за реформи и т.н. Нещата се поуспокояват. Минава година и...пак започват протести...

Министърът отваря третият плик и чете:"приготви три плика!".

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