Тръмп за вота в Бразилия: Изглежда, че това са поредните манипулирани избори

Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че президентските избори в Бразилия изглеждат манипулирани. Без да предостави конкретни доказателства за твърденията си, той изрази сериозни съмнения относно легитимността на вота.

„Не съм вземал страна, но изглежда, че това са поредните манипулирани избори“, обяви Тръмп. Той допълни, че „изборните резултати трябва да бъдат неоспорими, а това, което видях, ми се стори много съмнително“.

Това изявление отразява по-широкото политическо напрежение, тъй като поредицата от победи на десни политически сили в други латиноамерикански държави през последните месеци бяха посрещани с одобрение от Белия дом. Поражение на вота в Бразилия обаче претърпя десният сенатор Флавио Болсонаро, който отказа да признае изхода от надпреварата. Неговият баща, бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, беше изключително близък съюзник на Тръмп по време на своето управление, припомня Таралеж.

Самите изборни резултати от драматичния балотаж за президентския пост потвърдиха, че левият лидер Луиз Инасио Лула да Силва печели вота. Официалните данни показаха, че Лула събира 51,79% от гласовете (над 64,2 милиона гласа). Той надделя в изключително оспорвана надпревара над Флавио Болсонаро, който остана на втора позиция с 48,21% подкрепа. Този изход отбеляза прецедент в бразилската демократична история, тъй като за първи път кандидат, който е изоставал на първия тур, успява да направи пълен обрат и да спечели финалния балотаж.