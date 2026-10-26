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Руски ракетни удари по Харков отнеха живота на двама души

Руски ракетни удари по Харков отнеха живота на двама души
АП/БТА

Други четирима са ранени

Руските сили нанесоха удари срещу Харков, втория по големина град в Украйна, убивайки двама души и ранявайки четирима, съобщи кметът Игор Терехов в приложението Telegram.

Терехов уточни, цитиран по Ройтерс, че е имало три удара по един от градските райони, при които са нанесени щети на висока жилищна сграда и частни домове.

Областният управител Олег Синегубов заяви, че руските сили са изстреляли ракети по града, който се намира на около 30 км от руската граница и е честа мишена на нападения.

В съседната Днепропетровска област областният управител Олександър Ганжа съобщи, че руските сили са провели над 50 атаки с дронове и артилерия.

При удар с дрон в град Павлоград е загинал един човек, а 10 са били ранени, допълни той, като трима от пострадалите са в сериозно състояние.

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