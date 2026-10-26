Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви днес, че планираното за следващия месец подновяване на тристранните разговори за спиране на конфликта в Украйна няма да доведе до въвеждането на каквито и да е ограничения върху провеждането на бойните действия.

Песков посочи, че руските въоръжени сили ще продължат ударите по обекти от украинския военнопромишлен комплекс, както и по съоръжения, които Москва определя като използвани за военни цели. Той заяви, че действията на украинската страна също продължават.

В същото време украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта в телевизионно интервю, че по време на предстоящите преговори в Абу Даби неговата делегация няма да разглежда теми като съкращаване на броя на украинските военнослужещи или приемане на следвоенен неутрален статут.

"За територии можем да говорим само с Путин", заяви той.

Зеленски също така даде потвърждение, че ранното известяване от страна на американските сателити при руски удари с балистични ракети срещу Украйна вече е изцяло възобновено.

Въпреки това днес той отправи официален апел към ръководителя на Пентагона Пийт Хегсет за ускоряване на доставките на зенитно-ракетни комплекси "Пейтриът" и NASAMS, които според него не трябва да се бавят повече.