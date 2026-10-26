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Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия

Кремъл: Подновяването на преговорите няма да спре бойните действия
АП/БТА

В същото време украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта в телевизионно интервю, че по време на предстоящите преговори в Абу Даби неговата делегация няма да разглежда теми като съкращаване на броя на украинските военнослужещи или приемане на следвоенен неутрален статут

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви днес, че планираното за следващия месец подновяване на тристранните разговори за спиране на конфликта в Украйна няма да доведе до въвеждането на каквито и да е ограничения върху провеждането на бойните действия. 

Песков посочи, че руските въоръжени сили ще продължат ударите по обекти от украинския военнопромишлен комплекс, както и по съоръжения, които Москва определя като използвани за военни цели. Той заяви, че действията на украинската страна също продължават.

В същото време украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта в телевизионно интервю, че по време на предстоящите преговори в Абу Даби неговата делегация няма да разглежда теми като съкращаване на броя на украинските военнослужещи или приемане на следвоенен неутрален статут. 

"За територии можем да говорим само с Путин", заяви той. 

Зеленски също така даде потвърждение, че ранното известяване от страна на американските сателити при руски удари с балистични ракети срещу Украйна вече е изцяло възобновено.

Въпреки това днес той отправи официален апел към ръководителя на Пентагона Пийт Хегсет за ускоряване на доставките на зенитно-ракетни комплекси "Пейтриът" и NASAMS, които според него не трябва да се бавят повече. 

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