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Румънското разузнаване разкри диверсионна мрежа, ръководена от Русия

Румънското разузнаване разкри диверсионна мрежа, ръководена от Русия
АП/БТА

Според официалните данни именно тази група стои зад предизвикания през септември пожар в промишлена зона в Централна Румъния

Румънските разузнавателни служби обявиха днес, че са успели да разкрият координирана от Русия мрежа за диверсии, информира агенция Ройтерс. 

Според официалните данни именно тази група стои зад предизвикания през септември пожар в промишлена зона в Централна Румъния. Мястото на инцидента се намира в непосредствена близост до държавен завод от военнопромишления комплекс на страната. 

От ведомството уточняват, че ръководителите на операцията в Руската федерация са поставили пред групата широк спектър от потенциални мишени в целия регион. Сред тях попадат както държавни, така и частни фабрики за производство на оръжие, наред с други обекти от индустриално и военно значение. 

От своя страна Москва последователно отхвърля всякакви обвинения, свързани с организирането на саботажни акции на територията на Европа, припомня Ройтерс. 

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