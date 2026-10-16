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Американски разузнавателен самолет кръжа часове над Черно море

Американски разузнавателен самолет кръжа часове над Черно море
АР/БТА

Това не е първият подобен полет на ARTEMIS II в региона

Американски разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II е извършил няколкочасов патрулен полет над Черно море, след което се е върнал в базата си в Румъния, съобщава РИА Новости, позовавайки се на данни от системи за проследяване на полети.

Според публикуваната информация самолетът е излетял около 08:45 ч. московско време от военновъздушната база „Михаил Когълничану“ в Румъния и се е насочил към Черно море, където е патрулирал в продължение на няколко часа.

Това не е първият подобен полет на ARTEMIS II в региона. На 11 октомври самолетът е извършвал маневри над източната част на Черно море, на стотици километри от Кримския полуостров. Според данните за полетите той е бил в района на турския град Трабзон, където е променял многократно курса си.

По-рано, на 27 септември, американският разузнавателен самолет е извършил няколкочасов полет и в района на Калининградска област.

Полетите се осъществяват на фона на засиленото внимание към военната обстановка в Черноморския регион. В съобщението на РИА Новости не се посочва каква конкретна задача е изпълнявал самолетът по време на последната си мисия.

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