Зеленски поиска 70 млрд. евро допълнителна помощ от ЕС за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите на Европейския съюз да осигурят допълнителни 70 милиарда евро за отбраната и устойчивостта на страната през следващата година. Той отправи искането по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи ДПА.

По думите на Зеленски общите разходи за войната през следващата година ще достигнат 155 милиарда евро. Той определи поисканата допълнителна помощ като реалистична и призова европейските лидери да намерят начин да осигурят необходимите средства.

„Войната ще струва 155 милиарда евро догодина и се нуждаем от поне още 70 милиарда евро от вас за отбраната, за оръжия и за устойчивостта ни“, заяви украинският президент.

Миналия месец украинският финансов министър Серхий Марченко съобщи, че страната изпитва недостиг на 32,6 милиарда долара за икономическа подкрепа и още 45 милиарда долара за отбрана, отбелязва ДПА.

ЕС вече е предвидил финансова помощ за Киев

Миналата година Европейският съюз създаде механизъм за кредитна подкрепа на Украйна на стойност общо 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. Брюксел също така призова международните партньори на Киев да увеличат финансовия си принос.

Необходимостта от допълнителна помощ беше подчертана и от германския канцлер Фридрих Мерц, който по-рано заяви, че Европа ще трябва да увеличи финансовата си подкрепа за Украйна.

Искането на Зеленски поставя пред европейските лидери въпроса как да осигурят необходимите средства за отбраната на страната и за поддържането на нейната устойчивост през следващите години.