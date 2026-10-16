Зеленски: Ще продължим да живеем и да се сражаваме с достойнство

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще продължи да се съпротивлява на руската агресия и да защитава независимостта си. Изявлението беше направено след заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

„Ще продължим да живеем и да се сражаваме с достойнство“, заяви Зеленски, като подчерта, че усеща пълната подкрепа на европейските държави.

По думите му залогът във войната не се свежда единствено до контрола над Донбас, а засяга самото съществуване на Украйна. Той заяви, че украинските сили продължават да контролират бойното поле и изрази благодарност към САЩ, Европа и останалите партньори за оказаната помощ.

Зеленски обвини руския президент Владимир Путин, че се стреми да унищожи украинската държава. Според него евентуален руски успех би принудил милиони украинци да напуснат родината си и да потърсят убежище в Европа.

Украинският лидер коментира и отношенията си с американския президент, като посочи, че досегашните им срещи са водили до решения. Той подчерта, че защитава интересите на Украйна и че страната му има право да се отбранява независимо от опитите на Русия да ограничава нейните права.

Зеленски определи мирните преговори като основна задача, но заяви, че според него Путин не показва готовност за постигане на мир. Въпреки това украинският президент изрази надежда, че предстоящите разговори с Вашингтон ще помогнат за напредък към споразумение.

Киев очаква допълнителна подкрепа от съюзниците

Зеленски съобщи, че Украйна не е била предварително информирана за споразумението между САЩ и Русия относно доставките на дизелово гориво. Той подчерта, че при липса на договореност за енергийно примирие страната му трябва да получи необходимите средства за самозащита.

По думите му контактите между Киев и Вашингтон ще продължат през следващите дни. Украинският президент заяви, че очаква разговорите да доближат страните до възможно мирно споразумение.

По време на срещите си с европейските лидери Зеленски отново е поставил въпроса за използването на замразените руски активи в ЕС за подпомагане на Украйна. Според него средствата трябва да бъдат предоставени на Киев, преди Русия да успее да си ги възстанови.

Украйна търси алтернативи за сателитната свързаност

Украинският президент съобщи още, че страната му получава от Франция и други държави допълнителни възможности за използване на сателитни комуникации.

По отношение на системата „Старлинк“ Зеленски заяви, че Украйна я използва за отбранителни цели, а не за нанасяне на удари по руска територия. Той потвърди, че услугата остава достъпна за украинските сили, но работи с по-ниска скорост, което според него я прави недостатъчно ефективна за противодействие на руските дронове.

Зеленски отбеляза, че Украйна продължава да получава разузнавателна информация от множество държави, за което изрази благодарност към партньорите на страната.