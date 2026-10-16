Трима души загинаха при руски удари срещу Украйна

Руските сили са нанесли два удара по Харков, при които са загинали трима души, а други седем са били ранени, съобщи Укринформ, позовавайки се на местните власти.

По информация на кмета на града Игор Терехов атаките са засегнали два района – Шевченковски и Индустриален. За последиците от удара в Индустриалния район се събира допълнителна информация.

Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи първоначално за трима загинали и петима ранени. По-късно той уточни, че още двама души са пострадали в Шевченковския район, с което броят на ранените е достигнал седем.

Екипите на спешните служби продължават работа на местата на ударите.