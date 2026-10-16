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Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство
АР/БТА

„Президентът Зеленски и аз се разбрахме да продължим преговорите на министерско равнище със специален фокус върху подобряването на ситуацията с малцинствата в двете страни“, написа Мадяр в социалната мрежа Екс

Унгарският премиер Петер Мадяр и украинският президент Володимир Зеленски постигнаха договореност за подобряване на положението на унгарското малцинство в украинската Закарпатска област. Двамата проведоха двустранна среща в кулоарите на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Мадяр определи постигнатото като стъпка към възстановяване на взаимното доверие между двете държави. Той приветства приемането от украинския парламент на закон за образованието на малцинствата и началото на неговото прилагане.

Унгарският премиер благодари и за резолюция на украинския парламент от септември, която признава престъпленията срещу унгарците в Закарпатска област, извършени чрез принудителен труд и масови депортации в периода 1944–1946 г.

„Президентът Зеленски и аз се разбрахме да продължим преговорите на министерско равнище със специален фокус върху подобряването на ситуацията с малцинствата в двете страни“, написа Мадяр в социалната мрежа Екс.

По думите му Будапеща и Киев имат общ интерес от изграждането на стабилни политически и икономически отношения.

Зеленски отчете напредък в отношенията

Украинският президент също заяви, че двете страни сближават позициите си и постигат напредък в двустранните отношения.

На срещата са били обсъдени икономическото сътрудничество, логистиката и други въпроси от взаимен интерес. Зеленски подчерта, че по-важно от това кой първи ще посети съседната държава е самото сближаване между двете страни.

Той благодари на Унгария и за подкрепата ѝ за отварянето на два клъстера в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Зеленски заяви още, че е готов да посети Будапеща.

Унгария заяви подкрепа за Украйна

Мадяр изрази солидарност с Украйна заради продължаващата руска агресия и заяви готовност Унгария да използва дипломатическите си възможности за постигане на възможно най-скорошно примирие и траен мир.

Постигнатата договореност идва на фона на дългогодишни разногласия между Будапеща и Киев относно правата на унгарското национално малцинство в Украйна, особено в областта на образованието и използването на майчиния език.

Продължаването на разговорите на министерско равнище ще бъде насочено към решаването на тези въпроси и към подобряване на политическите и икономическите отношения между двете съседни държави.

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