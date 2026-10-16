Германия и Португалия потвърдиха подкрепата си за Украйна

Германия и Португалия остават категорични в подкрепата си за Украйна и смятат, че отстъпки пред Русия в настоящата ситуация биха изпратили погрешен сигнал. Това заявиха външните министри на двете държави Йохан Вадефул и Пауло Ранжел, цитирани от Ройтерс.

„В тази трудна геополитическа ситуация споделяме обща визия: защита на мултилатерализма, насърчаване на мира и непоколебима солидарност с Украйна“, посочи Ранжел.

Германският външен министър Йохан Вадефул също подчерта, че отстъпването пред руския президент Владимир Путин би било погрешен ход.

„Съгласни сме с позицията, че в настоящата ситуация би било абсолютно погрешен сигнал да се отстъпи пред агресора Путин“, заяви той.

Вадефул коментира и скорошните изказвания на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Украйна. Според германския министър те трябва да бъдат разглеждани в контекста на заключителната фаза на кампанията за междинните избори в САЩ.

Той призова вниманието да бъде насочено към реалните действия на Вашингтон и подчерта, че Съединените щати продължават да подкрепят Украйна заедно с европейските си партньори.

Двамата министри заявиха, че Русия не показва готовност за преговори, а продължаващите атаки затвърждават необходимостта от запазване на международната подкрепа за Киев.