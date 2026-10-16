Новини
Търси
Подкаст
Свят

Германия и Португалия потвърдиха подкрепата си за Украйна

Германия и Португалия потвърдиха подкрепата си за Украйна
АР/БТА

Това заявиха външните министри на двете държави Йохан Вадефул и Пауло Ранжел

Германия и Португалия остават категорични в подкрепата си за Украйна и смятат, че отстъпки пред Русия в настоящата ситуация биха изпратили погрешен сигнал. Това заявиха външните министри на двете държави Йохан Вадефул и Пауло Ранжел, цитирани от Ройтерс.

„В тази трудна геополитическа ситуация споделяме обща визия: защита на мултилатерализма, насърчаване на мира и непоколебима солидарност с Украйна“, посочи Ранжел.

Германският външен министър Йохан Вадефул също подчерта, че отстъпването пред руския президент Владимир Путин би било погрешен ход.

„Съгласни сме с позицията, че в настоящата ситуация би било абсолютно погрешен сигнал да се отстъпи пред агресора Путин“, заяви той.

Вадефул коментира и скорошните изказвания на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Украйна. Според германския министър те трябва да бъдат разглеждани в контекста на заключителната фаза на кампанията за междинните избори в САЩ.

Той призова вниманието да бъде насочено към реалните действия на Вашингтон и подчерта, че Съединените щати продължават да подкрепят Украйна заедно с европейските си партньори.

Двамата министри заявиха, че Русия не показва готовност за преговори, а продължаващите атаки затвърждават необходимостта от запазване на международната подкрепа за Киев.

Още по темата

Зеленски поиска 70 млрд. евро допълнителна помощ от ЕС за Украйна

Зеленски поиска 70 млрд. евро допълнителна помощ от ЕС за Украйна

Зеленски: Ще продължим да живеем и да се сражаваме с достойнство

Зеленски: Ще продължим да живеем и да се сражаваме с достойнство

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

ООН предупреждава: Милиони украинци може отново да напуснат домовете си заради зимата

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Американски разузнавателен самолет кръжа часове над Черно море

Американски разузнавателен самолет кръжа часове над Черно море

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Папа Лъв XIV отслужи литургия в болницата

Папа Лъв XIV отслужи литургия в болницата

Водещи

Американски разузнавателен самолет кръжа часове над Черно море

Американски разузнавателен самолет кръжа часове над Черно море

  • Преди 1 минута
Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

Български ученик със златни медали по математика ще представя страната ни на световен финал в Китай

  • Преди 5 минути
Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Десет финалисти се борят за отличието „Будител на годината 2026“

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

Андрей Новаков: Ако ПВО и бреговата ни охрана бяха на ниво, можеше да предотвратим някои от ударите с дронове

  • Преди 18 минути
Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Досъдебно производство е образувано за атаката над кораба „Челси 3“

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

Близо 580 случая на морбили у нас, над 80% от заболелите са деца

  • Преди 30 минути
България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

България е домакин на международна среща за бъдещето на висшето образование

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната

  • Преди 40 минути
Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

Жителка на Истанбул след потопа пред Таралеж: 6 часа и половина пътуване за разстояние от 39 км

  • Преди 43 минути
Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

Километрично задръстване на АМ "Хемус" преди Ботевград, движението е блокирано

  • Преди 45 минути
Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

Бърнам изключи възможността за нов референдум за независимост на Шотландия

  • Преди 56 минути
България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

България ще получи 285 нови пожарни автомобила през следващите три години

  • Преди 1 час
Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

Задържан е обявен за общодържавно издирване при полицейска акция в Ловешко

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

  • Преди 1 час
Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

Приключи проверката на машините за гласуване за президентските избори

  • Преди 1 час