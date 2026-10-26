Microsoft предлага обезщетения при доброволно напускане на 60 000 души

Технологичният гигант Microsoft стартира програма за доброволно напускане срещу финансово обезщетение, която обхваща близо 60 000 служители. Този ход е част от стратегията на корпорацията да оптимизира числеността на персонала си, като същевременно избегне вълна от принудителни съкращения.

Планът беше разкрит чрез вътрешен документ на компанията, до който получи достъп нюйоркското финансово издание Business Insider. Според медията информацията е била официално споделена от главния директор „Човешки ресурси“ в дружеството Ейми Коулман.

„Предложението за доброволно напускане отразява важен аспект от еволюцията на нашия подход към промяната: създаване на по-голяма гъвкавост и – където е възможно – повече начини служителите сами да определят следващия етап от професионалния си път“, се изтъква в цитираното съобщение.

Тези мерки следват поредица от редукции в структурата на Microsoft, след като само през юли бяха закрити 4800 работни места, а по-късно през септември бяха освободени допълнително още 500 служители.