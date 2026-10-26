Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Microsoft предлага обезщетения при доброволно напускане на 60 000 души

Microsoft предлага обезщетения при доброволно напускане на 60 000 души
АП/БТА

Тези мерки следват поредица от редукции в структурата на Microsoft, след като само през юли бяха закрити 4800 работни места

Технологичният гигант Microsoft стартира програма за доброволно напускане срещу финансово обезщетение, която обхваща близо 60 000 служители. Този ход е част от стратегията на корпорацията да оптимизира числеността на персонала си, като същевременно избегне вълна от принудителни съкращения

Планът беше разкрит чрез вътрешен документ на компанията, до който получи достъп нюйоркското финансово издание Business Insider. Според медията информацията е била официално споделена от главния директор „Човешки ресурси“ в дружеството Ейми Коулман

„Предложението за доброволно напускане отразява важен аспект от еволюцията на нашия подход към промяната: създаване на по-голяма гъвкавост и – където е възможно – повече начини служителите сами да определят следващия етап от професионалния си път“, се изтъква в цитираното съобщение. 

Тези мерки следват поредица от редукции в структурата на Microsoft, след като само през юли бяха закрити 4800 работни места, а по-късно през септември бяха освободени допълнително още 500 служители

Още по темата

Microsoft представя Windows като платформа за хибриден интелект

Microsoft представя Windows като платформа за хибриден интелект

Microsoft с предупреждение: ИИ може да се превърне в „нов силициев вид“, конкуриращ се с хората

Microsoft с предупреждение: ИИ може да се превърне в „нов силициев вид“, конкуриращ се с хората

Един център на Microsoft харчи 1% от тока на цяла Нидерландия

Един център на Microsoft харчи 1% от тока на цяла Нидерландия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Украинските дронове удариха промоциите на руския Черен петък

Украинските дронове удариха промоциите на руския Черен петък

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

"Револют" създава платформа за инвестиции в непублични компании

"Револют" създава платформа за инвестиции в непублични компании

Пеканов: Дискусиите за следващия бюджет на ЕС са трудни

Пеканов: Дискусиите за следващия бюджет на ЕС са трудни

Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Водещи

Най-важното от България на 26.10.2026 г.

Най-важното от България на 26.10.2026 г.

Костадин Ангелов: Време е Радев да отвори третия плик

Костадин Ангелов: Време е Радев да отвори третия плик

Кораб гори край бреговете на Ирак

Кораб гори край бреговете на Ирак

  • Преди 19 минути
Най-важното от света на 26.10.26-та г.

Най-важното от света на 26.10.26-та г.

  • Преди 31 минути
Готвят програма срещу насилието за почти 100 000 гимназисти

Готвят програма срещу насилието за почти 100 000 гимназисти

Ограничено движение при 11-ия км на Северната тангента в посока Пловдив

Ограничено движение при 11-ия км на Северната тангента в посока Пловдив

Най-важното от спорта на 26.10.2026 година

Най-важното от спорта на 26.10.2026 година

  • Преди 57 минути
Зеленски удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна

Зеленски удължи военното положение и общата мобилизация в Украйна

  • Преди 1 час
Израел отхвърли обвиненията на ООН за геноцид като пропаганда

Израел отхвърли обвиненията на ООН за геноцид като пропаганда

  • Преди 1 час
ЦСКА удари Лудогорец и оглави Първа лига

ЦСКА удари Лудогорец и оглави Първа лига

  • Преди 2 часа
Пиян шофьор обърна кола по таван при рисково изпреварване край Плевен

Пиян шофьор обърна кола по таван при рисково изпреварване край Плевен

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който последната дума отстъпва място на полезното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който последната дума отстъпва място на полезното решение

  • Преди 2 часа
Два еднакви джипа пред дома на Слави Бинев в минутите на убийството

Два еднакви джипа пред дома на Слави Бинев в минутите на убийството

  • Преди 2 часа
Организират протест срещу освобождаването на Кристиан, убил с колата си Милен Цветков

Организират протест срещу освобождаването на Кристиан, убил с колата си Милен Цветков

Украинските дронове удариха промоциите на руския Черен петък

Украинските дронове удариха промоциите на руския Черен петък

  • Преди 2 часа