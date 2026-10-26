Новини
Търси
Подкаст
Икономика

"Револют" създава платформа за инвестиции в непублични компании

"Револют" създава платформа за инвестиции в непублични компании
Снимка: БТА

Целта е да финансират дребните инвеститори преди първото публично предлагане

Британската финтех компания „Револют“ (Revolut) обяви днес учредяването на инвестиционната платформа „Револют Венчър“ (Revolut Ventures) в партньорство с най-голямата компания в Европа за управление на активи от трети страни „Карни Груп“ (Carne Group). Това заявиха от „Револют“ в съобщение до БТА.

Чрез партньорство с частни технологични компании, платформата „Револют Венчър“ ще бъде интегрирана в приложението „Револют“ заедно със съществуващите инвестиционни опции от началото на 2027 г.

Инициативата цели да включи дребните инвеститори в етапа на финансиране за компаниите преди да извършат първично публично предлагане, което дава възможност на потребителите на „Револют“ да инвестират в нововъзникващи и бързорастящи се технологични компании, се посочва в съобщението.

По-голямата част от създаването на стойност сега се генерира преди дадена компания да стане публична. Подобни извънборсови инвестиционни възможности традиционно са запазени за големи институции и изключително заможни лица, докато обикновените инвеститори са изключени от тях, уточняват от „Револют“.

Още по темата

„Револют“ достигна оценка от 115 млрд. долара

„Револют“ достигна оценка от 115 млрд. долара

„Револют“ ще инвестира 11,5 млрд. евро за 5 години

„Револют“ ще инвестира 11,5 млрд. евро за 5 години

Проблеми с Revolut по целия свят: отказани плащания и грешки в приложението

Проблеми с Revolut по целия свят: отказани плащания и грешки в приложението

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

Пеканов: Дискусиите за следващия бюджет на ЕС са трудни

Пеканов: Дискусиите за следващия бюджет на ЕС са трудни

Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Зеленчуците поскъпват, основни храни поевтиняват

Зеленчуците поскъпват, основни храни поевтиняват

Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

Тръмп премахва част от митата върху канадски стоки дни преди изборите в САЩ

Водещи

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 3 минути
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 4 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 10 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 13 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 18 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 24 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 26 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 30 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 34 минути
Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

  • Преди 35 минути
Жълт код за порои е обявен в две области за утре

Жълт код за порои е обявен в две области за утре

  • Преди 36 минути