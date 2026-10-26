"Револют" създава платформа за инвестиции в непублични компании

Британската финтех компания „Револют“ (Revolut) обяви днес учредяването на инвестиционната платформа „Револют Венчър“ (Revolut Ventures) в партньорство с най-голямата компания в Европа за управление на активи от трети страни „Карни Груп“ (Carne Group). Това заявиха от „Револют“ в съобщение до БТА.

Чрез партньорство с частни технологични компании, платформата „Револют Венчър“ ще бъде интегрирана в приложението „Револют“ заедно със съществуващите инвестиционни опции от началото на 2027 г.

Инициативата цели да включи дребните инвеститори в етапа на финансиране за компаниите преди да извършат първично публично предлагане, което дава възможност на потребителите на „Револют“ да инвестират в нововъзникващи и бързорастящи се технологични компании, се посочва в съобщението.

По-голямата част от създаването на стойност сега се генерира преди дадена компания да стане публична. Подобни извънборсови инвестиционни възможности традиционно са запазени за големи институции и изключително заможни лица, докато обикновените инвеститори са изключени от тях, уточняват от „Револют“.